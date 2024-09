Rexel rejeita oferta de compra de US$ 9,55 bilhões pela QXO, do bilionário Brad Jacobs

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 11:07 Para compartilhar:

As ações da Rexel subiram nesta segunda-feira, 16, depois que a francesa rejeitou uma oferta da QXO, a empresa norte-americana liderada pelo empresário bilionário Brad Jacobs, dizendo que a oferta estava bem abaixo de seu valor de mercado.

No domingo, 15, a distribuidora francesa de suprimentos elétricos informou que recusou uma oferta de até 28,40 euros por ação, o que avalia a empresa em 8,62 bilhões de euros (US$ 9,55 bilhões), de acordo com uma contagem de ações fornecida pela Rexel.

“O Conselho de Administração da Rexel analisou a proposta em detalhes e decidiu por unanimidade não levá-la adiante, considerando que ela subvaloriza significativamente a empresa e não reflete seu potencial de criação de valor por meio de seu plano estratégico Power Up 25”, afirmou a distribuidora.

Jacobs criou a QXO em dezembro do ano passado com um grupo de investidores quando eles compraram a SilverSun Technologies e a renomearam com planos de torná-la uma distribuidora de materiais de construção. Fonte: Dow Jones Newswires