Revolut bate valor de US$ 45 bi com oferta em meio a rumor de aporte da Mubadala

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2024 - 20:08 Para compartilhar:

A Revolut anunciou que realizou uma venda secundária de ações em uma operação que conferiu um valor de mercado de US$ 45 bilhões para a empresa global de tecnologia financeira com sede em Londres.

A venda secundária de ações proporcionará liquidez aos funcionários, permitindo-lhes concretizar a sua contribuição para o crescimento da Revolut, afirmou a companhia em comunicado publicado hoje.

O comunicado citou que a oferta foi liderada pela Coatue, D1 Capital Partners e pelo investidor existente Tiger Global. O Morgan Stanley atuou como único agente da transação.

De acordo com o Financial Times, o Mubadala, veículo de investimento do fundo soberano de Abu Dhabi estaria entre os investidores, assumindo uma fatia na Revolut.

Em 2023, a Revolut reportou receitas de US$ 2,2 bilhões, o que representou um aumento anual de 95%, e um lucro antes de impostos recorde de US$ 545 milhões, segundo o comunicado. A empresa obteve uma licença bancária no México, seguida pela concessão da sua licença bancária no Reino Unido – com restrições – em julho.