Revoluções por Minuto: Luiz Schiavon deixa legado na música

Músico de sucesso, tecladista e conhecido por ser um dos membros fundadores da banda RPM, Luiz Schiavon morreu nesta quinta-feira, 15 de junho, aos 64 anos.

Nascido em 5 de outubro de 1958, em São Paulo, Brasil, Schiavon desenvolveu uma paixão pela música desde muito jovem e começou a tocar teclado ainda na adolescência.

No início dos anos 80, Luiz Schiavon uniu-se a Paulo Ricardo, Fernando Deluqui e Paulo P.A. Pagni para formar a famosa banda RPM, uma das bandas mais populares e influentes do cenário musical brasileiro.

Como tecladista da banda, Schiavon foi fundamental na criação do som característico do RPM, que combinava elementos do rock, pop e new wave.

O álbum de estreia da RPM, intitulado “Revoluções por Minuto”, lançado em 1985, foi um verdadeiro sucesso, e incluía hits como “Revoluções por Minuto”, “Olhar 43” e “Rádio Pirata”.

Ao longo dos anos, a RPM lançou ainda vários outros álbuns, como “Rádio Pirata Ao Vivo” (1986), “Quatro Coiotes” (1988) e “A Cruz e a Espada” (1990). Durante esse período, Schiavon mostrou sua versatilidade como tecladista, incorporando diferentes estilos musicais em suas composições.

Após um período de hiato, a banda se reuniu em 2002 e lançou o álbum “MTV RPM 2002”, trazendo novas versões de seus sucessos anteriores. Luiz Schiavon continuou a fazer parte do RPM em suas diversas formações ao longo dos anos, demonstrando seu compromisso com a música e seu papel fundamental na sonoridade da banda.

Além de sua carreira com a famosa banda brasileira, Schiavon também trabalhou como produtor musical, colaborando com vários artistas brasileiros. Ele também lançou um projeto solo intitulado “LSD”, no qual explorou sonoridades eletrônicas e experimentais.

Com sua habilidade e talento no mundo da música, Luiz Schiavon é considerado um dos tecladistas mais influentes do Brasil. A sua contribuição para a música brasileira, por meio de seu trabalho com o RPM e seus projetos individuais, deixou um verdadeiro legado e inspirou uma série de gerações de músicos pelos País.

