Revolução hormonal: a vida e carreira de Malcolm Montgomery

Júlia Alvesi Júlia Alves - https://istoe.com.br/author/julia-alves/ 11/04/2024 - 19:35 Para compartilhar:

Fascinado pela medicina desde pequeno, quando formado, optou por cuidar da saúde da mulher, sendo ginecologista das famosas e das mulheres que encontraram prazer em viver todas as fases. Malcolm Montgomery traz esta semana um pouco de sua intimidade e seus estudos sobre reposição hormonal.

Falando um pouco sobre a vida pessoal, Dr. Malcolm cita sua companheira Cintia e usa uma frase de Vinicius de Moraes para definir a relação:

“A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida.”

Em uma família de classe média, com o pai escocês vindo para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial e criado pela avó, a vida nunca foi fácil, mas cheia de valores e acolhimento.

Malcolm iniciou seu trabalho com as mulheres na obstetrícia e, com o tempo, passou a acompanhar seu professor e estudos pelo Brasil sobre implante hormonal. Até hoje, ele atende fortemente em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

Mesmo com um trabalho intenso com as mulheres, o primeiro livro de meu convidado foi sobre e para os pais:

“A mãe precisa cortar o cordão, e o pai precisa criar o cordão, criar uma relação aos poucos com o filho, o amor do pai é como se fosse o amor da mãe adotiva”, explica o autor.

O fato é que quase tudo em nosso corpo fazemos reposição: no dente, na visão, tireóide, o pâncreas e o ovário:

“Eu te perguntaria; ‘qual a diferença entre o dente, o óculos, a tireóide, pâncreas e ovário? A diferença é que o ovário é hormônio sexual, e se é sexual dá câncer, e todo o mito que existe em cima da reposição hormonal é sobre a sexualidade feminina”, explica o ginecologista.

A reposição hormonal foi mal falada pela imprensa e também pela sociedade. A reposição hormonal só foi aceita após o famigerado “Viagra”.

As mulheres sabem muito bem que além da menopausa, outro grande problema na vida hormonal é a menstruação. Dr. Malcolm, através de seu grande professor e “pai” Ocimar, que deixou através de estudos o anticoncepcional que na década de 80 era absurdamente julgado por interromper a menstruação.

Malcolm, através de modelos, passou a colocar em prática o uso desses anticoncepcionais, que foi fator determinante para a quebra desse tabu em cima desse tratamento:

“As modelos morriam de medo de sangrar no meio da passarela, muitas morriam de cólica, Alessandra Berriel foi a primeira modelo que atendi, e ela teve um sangramento em Tokyo, e não queria nem voltar pro segundo tempo, então assim você suspender a menstruação dessas meninas era um alívio para elas, elas não inchavam, não tinha pré-menstruação, não tinha TPM, elas me ajudaram muito a defender, e assim o importante também desses implantes é proteger a fertilidade da jovem, por conta da endometriose”, explicou sobre o começo de sua carreira em meados de 1981.

Voltando à vida pessoal, mesmo com a vida consolidada na área, criando bem os filhos, passou por um momento delicado com um de seus filho Christian Montgomery, que se envolveu com drogas e precisou ser internado, mas Malcolm já havia convivido bem com esse tipo de situação:

“Eu tenho um livro que se chama ‘E nossos filhos cantam as mesmas canções’, durante muito tempo eu atendi jovens adolescentes em uma faculdade no ABC, drogas na adolescência, gravidez com 13 anos, e meu filho se transformou justamente no meu maior ponto fraco (…)”

Hoje Christian Montgomery compete no Pan Americano de Jiu-jitsu, o esporte foi uma das coisas que o ajudou muito a superar o passado. Christian também é muito focado em ajudar usuários de drogas em batalhas diárias e através do aplicativo criado por ele chamado “Anonymo”, o programa busca criar uma comunidade colaborativa e digital de dependentes que se ajudam diariamente. Tudo isso de forma sigilosa e anônima.

Assista a este episódio completo e saiba mais sobre a vida profissional e pessoal do grande Malcolm Montgomery.

O PodMais é um podcast que busca promover o amadurecimento por meio de conversas descontraídas, repletas de informações, bom humor e, claro, muito acolhedor para nossos convidados e ouvintes. Eu, Mara Ferraz, entrevisto pessoas especiais que reúnem suas experiências sobre vida, trabalho e curiosidades! Apresentamos a presença de celebridades, artistas, influenciadores, especialistas em saúde, beleza, empreendedorismo e do mercado financeiro. A cada novo episódio, uma descoberta. Estamos agora na terceira temporada, na IstoÉ. Não percam!

O podcast é produzido pela Axon Content, em distribuição com o OLA PODCAST.