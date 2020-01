Revoltada, fã alega que só entra mulher ‘gostosona’ no camarim de Eduardo Costa

Muitos fãs de artistas passam horas e horas em filas quilométricas só para poder chegar próximo de seu ídolo e conseguir tirar uma foto com ele. Mas como uma fã de Eduardo Costa não foi bem assim. Ela, que foi assistir o show do cantor em Guaratuba, no Paraná, ficou muito brava e irritada após ficar horas e horas esperando pelo sertanejo para tirar uma selfie.

Como forma de protesto e desabafo, a fã usou sua rede social para contar o drama que passou para ficar próxima de seu ídolo e fez acusações sobre a seleção de pessoas que entram em seu camarim.

“As mulheres gostosonas com peitões e bundões são as primeiras a serem atendidas e nós, fãs aqui de verdade, estamos desde as quatro horas da tarde. Daqui a pouco começa o show e vamos ter que esperar até o final”, disse ela no vídeo enviado à coluna de Fábia Oliveira, do Jornal O Dia do Rio de Janeiro, pelo Instagram Código da Fama.