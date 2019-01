Revoltada com pensão de R$ 300, Simony critica pai de sua filha

Simony usou suas redes sociais, mais precisamente o Stories do Instagram, para ironizar a decisão da Justiça em estipular o valor de R$ 300 da pensão alimentícia que Diego Souza, ex-jogador de futebol e que defendeu o Palmeiras no início da década de 2000, deve pagar mensalmente à filha deles, Pyetra, de 12 anos. As informações são do jornal Extra.

Diego, que atualmente trabalha como treinador, entrou com uma ação na Justiça, recentemente, pedindo revisão da pensão, alegando que atualmente ganha R$ 1 mil.

Insatisfeita com a situação, Simony mostrou sua revolta ao publicar uma foto da casa do ex-atleta e com um texto cheio de ironia. “A casinha que ele mora, tadinho. Não tem condições, por isso paga R$ 300 de pensão”, postou a cantora, que irá recorrer à Justiça.

Ainda de acordo com o Extra, no início, Diego Souza pagava R$ 6 mil de pensão. Posteriormente, o valor foi reduzido para R$ 1,2 mil e atualmente está em R$ 300.

Pyetra é a única filha de Simony com o ex-jogador. A cantora, porém, é mãe de outros três filhos. Ryan, de 17 anos, Aysha, de 15, de relacionamento anterior com o rapper Afro-x, e Anthony, de 5, do atual casamento com Patrick Silva.

Confira o post de Simony abaixo: