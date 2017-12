Revista ISTOÉ premia hoje os Brasileiros do Ano de 2017

Na noite desta terça-feira (05), as revistas ISTOÉ e ISTOÉ Dinheiro realizam, em conjunto, as premiações “Os Brasileiros do Ano 2017” e “Os Empreendedores do Ano 2017”. O evento ocorrerá no Tom Brasil, na zona sul de São Paulo, a partir de 20h. Acompanhe a cobertura do evento pela página da ISTOÉ e pelos perfis da revista no Facebook e no Twitter

Ao todo são 16 premiados em categorias como comunicação, economia, política, empreendedorismo, entre outras. Neste ano, pela ISTOÉ, o juiz federal Sergio Moro foi eleito o Brasileiro do Ano.

Já na ISTOÉ Dinheiro, o empresário e presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, receberá o prêmio na categoria Empreendedor do Ano. Abaixo, confira a lista completa dos premiados.

Brasileiros do Ano IstoÉ

Sergio Moro – Brasileiro do Ano

Henrique Meirelles – Economia

ACM Neto – Política

Luciano Huck – Comunicação

Isis Valverde – Televisão

Juliana Paes – Televisão

João Carlos Martins – Ética

Milú Villela – Cultura

João Paulo Guerra Barrera – Educação

Alan Ruschel – Esporte

Empreendedores do Ano IstoÉ Dinheiro

Ilan Goldfajn – Empreendedor do ano

Frederico Trajano – E-commerce

Flavia Bittencourt – Varejo

Guilherme Paulus – Serviços

Celso Athayde – Impacto Social

Paulo Cesar de Souza e Silva – Indústria