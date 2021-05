Revista ‘Época’ deixa de circular e passa a ser encarte em ‘O Globo’

A revista Época deixará de circular semanalmente na forma impressa e, a partir do dia 28 de maio, seu conteúdo passará a ser publicado como uma seção dentro do jornal O Globo, tanto no digital quanto no papel. O anúncio foi feito pelo jornal nesta quinta-feira, 6, e confirmado pela assessoria de imprensa ao jornal O Estado de S. Paulo.

De acordo com o documento, a revista, que completa 23 anos neste mês, vai focar na atuação digital.

Com a mudança, o site da revista será integrado ao do jornal e passará a fazer parte do conteúdo disponível ao assinante.

Na edição impressa de O Globo, a Época terá páginas fixas aos sábados. E também ocupará, eventualmente, espaços nas páginas do jornal nos demais dias da semana.

O comunicado explica que “os incontáveis desafios impostos pela internet mudaram radicalmente o ciclo das notícias”. “É para enfrentar essa transição e continuar a oferecer ao leitor informação aprofundada e de qualidade – e no tempo que ele deseja – que Época vai se reinventar.”

