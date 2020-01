Revisão na produção de soja melhora expectativa da safra agrícola em 2020

Rio, 8 – Uma revisão na produção de soja esperada para 2020 puxou a melhora na expectativa da safra agrícola brasileira no terceiro Prognóstico para a Produção Agrícola, divulgado nesta quarta-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Brasil deve colher um recorde de 243,2 milhões de toneladas de grãos, 4,7 milhões de toneladas a mais que o previsto no primeiro prognóstico, divulgado em novembro do ano passado.

Em relação ao desempenho de 2019, serão 1,7 milhão de toneladas a mais.

“No primeiro prognóstico, muitos Estados não tinham uma média de rendimento. Com o andamento da cultura no campo, já está com soja plantada, com milho plantado, essa estimativa já está sendo revista. Tem aumento de área, mas tem muita melhoria de rendimento na pesquisa”, explicou Carlos Alfredo Guedes, analista da Coordenação de Agropecuária do IBGE.

A safra de soja deve alcançar um recorde de 122,4 milhões de toneladas em 2020, crescimento de 7,8% em relação a 2019, com aumento de 2,2% na área a ser plantada e elevação de 5,4% no rendimento médio.

Outras culturas com avanços são algodão herbáceo (2,7%), feijão primeira safra (3,3%), arroz (0,9%) e milho primeira safra (1,8%).

Em compensação, as estimativas iniciais apontam uma redução de 7,2% na produção total de milho, puxado por uma queda de 10,4% esperada no milho de segunda safra.