Revisão do tratado de Itaipu será realizada em contexto positivo, diz ministro

SÃO PAULO (Reuters) – A revisão dos termos financeiros relacionados à usina hidrelétrica de Itaipu por parte de Brasil e Paraguai será realizada em 2023 em um “contexto positivo”, disse nesta terça-feira o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Segundo ele, isso se deve aos esforços empenhados na quitação das dívidas de construção do empreendimento dentro do prazo originalmente planejado. O custo desse empréstimo, que estará totalmente amortizado em 2023, já chegou a representar mais da metade do preço da energia de Itaipu, acrescentou.

Albuquerque disse ainda que a pasta tem se preparado tecnicamente para as negociações desde o início da gestão Bolsonaro, e tem contado com a colaboração de agentes do setor elétrico, consumidores e Ministério de Relações Exteriores.

“Temos contado com o conhecimento técnico de Itaipu, sempre se disposto a contribuir para o alcance de uma solução mutuamente favorável para os dois países.”

Em 2023, Brasil e Paraguai vão discutir a revisão do Anexo C, parte do acordo que trata dos termos financeiros do empreendimento.

(Por Letícia Fucuchima)

Saiba mais