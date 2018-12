Revisado para baixo, PIB francês cresce 0,3% no 3º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,3% no terceiro trimestre de 2018 ante o segundo, de acordo com dados finais publicados hoje pelo instituto de estatísticas do país, o Insee. O resultado frustrou analistas consultados pela Trading Economics, que previam a manutenção do avanço de 0,4% apontado em estimativas anteriores.

O número final, no entanto, ainda indica ligeira aceleração no ritmo de crescimento, uma vez que o PIB francês teve expansão de 0,2% no segundo trimestre ante os três meses anteriores.

Na comparação anual, o PIB francês aumentou 1,5% entre julho e setembro, como estimado anteriormente.