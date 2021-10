Revigorado, Vasco vai até Aracaju para ganhar pontos na Série B

Revigorado com a presença do técnico Fernando Diniz e mais próximo do G4 zona de acesso o Vasco vai enfrentar o Confiança, neste domingo a partir das 18h15, no estádio Batistão, em Aracaju (SE) pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco soma 40 pontos e continua determinado na luta pelo acesso. O Confiança é o vice-lanterna (19º) com 22 pontos, lutando para evitar o rebaixamento.

No Vasco, a mudança atende pelo nome de Fernando Diniz. Ele assumiu o comando sob muita desconfiança, porém, já deu boas respostas. Nos quatro primeiros jogos, o Vasco não perdeu. Foram dois empates e duas vitórias. A mentalidade ofensiva do treinador é conhecida, mas o zagueiro Ricardo Graça fez questão de ressaltar a melhora sem bola do time que não sofre gols há duas rodadas.

“O Diniz é inteligente. O sistema defensivo não é só o zagueiro ou laterais ou goleiro. É um todo. A nossa melhora é porque o pessoal lá da frente está ajudando, o Cano, o Nenê, Marquinhos Gabriel. Eles dão a vida. A marcação começa lá na frente e aí tudo fica mais fácil”, valorizou o defensor.

Diniz tem tudo para manter a base do time que entrou bateu o Goiás por 2 a 0 em São Januário. As dúvidas ficam nas laterais com a briga de Léo Matos, Zeca e Riquelme, além do meio-campo e ataque. O volante Andrey pode perder vaga para o atacante Gabriel Pec e o Vasco utilizar três homens de frente.

O Confiança deve ser o mesmo do empate por 1 a 1 com o Coritiba. O ponto conquistado no Paraná e diante do líder foi bastante comemorado pelo grupo. O que ainda “atormenta” a cabeça do técnico Luizinho Lopes é o ataque. Williams Santana e Tiago Reis foram titulares nas últimas partidas, mas Neto Berola e Lohan fazem sombra.

OUTRO JOGO – Em posições distantes na tabela, mas momentos parecidos, Londrina e Sampaio Corrêa se enfrentam, às 20h30 no Estádio do Café, no norte do Paraná. O Sampaio Corrêa está com 37 pontos, de olho no G4, enquanto o Londrina está zona de rebaixamento, com 27 pontos.

Veja também