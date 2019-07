Revezamento 4x100m medley do Brasil garante vaga em Tóquio-2020

O revezamento brasileiro do 4×100 metros medley garantiu na noite deste sábado (manhã de domingo, na Coreia do Sul) um lugar na final do Mundial de Esportes Aquáticos, em Gwangju, e a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão.

O time formado por Guilherme Guido, Vinicius Lanza, João Gomes Junior e Breno Correia completou a prova em 3min32s58, o terceiro melhor de sua série e o sexto geral. Ficou, assim, entre os 12 melhores, a zona de classificação para a Olimpíada. A melhor marca das eliminatórias foi obtida pela Rússia, com 3min30s72.

Para a final da prova, marcada para as 8 horas (de Brasília) deste domingo, a equipe nacional deve contar com o reforço de Marcelo Chierighini, poupado nestas eliminatórias. O quinto colocado na prova dos 100m livre em Gwangju vai entrar no lugar de Breno Correia, oitavo na mesma distância.

Com o resultado deste sábado, o Brasil garantiu o seu terceiro revezamento em Tóquio, no próximo ano. Antes, os classificados foram as equipes do 4x100m e do 4x200m, ambos também do masculino.

Em outra disputa contando com a presença de brasileiro na noite deste sábado, Brandonn Almeida foi mal nos 400 metros medley e não avançou à final, que seria a sua segunda neste Mundial. Ele anotou o tempo de 4min15s92, a 11ª marca das eliminatórias, e ficou de fora da disputa. Almeida havia sido finalista nesta mesma prova no último Mundial, em Budapeste, em 2017.

As finais deste domingo, manhã no Brasil e noite na Coreia do Sul, serão as últimas disputas da natação e também deste Mundial.