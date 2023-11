Reverter baixa taxa de natalidade é centro de agenda, diz Meloni

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/11/2023 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 NOV (ANSA) – A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, reiterou nesta terça-feira (7) que ajudar as famílias e reverter o declínio da taxa de natalidade no país estão entre as principais prioridades do seu governo.

“Estamos enfrentando um grande desafio, o declínio das taxas de natalidade está afligindo toda a Europa e um certo clima cultural contribuiu para empurrar para baixo a curva demográfica – ainda mais – na Itália”, declarou Meloni em uma mensagem de vídeo divulgada no encontro “A maternidade [não é] um negócio” sobre mães trabalhadoras.

Segundo a premiê italiana, “há décadas que há falta de atenção” sobre a questão. “Enquanto as pessoas agiam em outros lugares, falar em apoiar a taxa de natalidade parecia quase um tabu na Itália. Quebramos esse tabu, colocamos as famílias e a natalidade no centro da agenda do governo”, acrescentou a premiê italiana.

Meloni explicou que, com a Lei Orçamentária para 2024 e a última apresentada, seu governo implementou um pacote de medidas no valor de mais de 2,5 bilhões de euros para abordar a questão.

Na mensagem, ela relacionou as baixas taxas de natalidade ao desempenho econômico do país, enfatizando que “o declínio das taxas de natalidade e a falta de liberdade são basicamente duas faces do decrescimento”.

“Não importa o que digam, o decrescimento nunca é feliz.

Queremos que a Itália cresça, que aumente a liberdade dos seus cidadãos, o bem-estar dos seus trabalhadores, a sua capacidade de produzir”, enfatizou.

Por fim, a premiê garantiu que “as empresas amigas das mães e das crianças podem ser a chave para enfrentarmos este desafio juntos”.

“Ninguém acredita mais do que este governo que investir na natalidade para reverter a tendência demográfica significa apostar em nós mesmos. Porque sem filhos teremos uma Itália mais pobre, a sustentabilidade do nosso bem-estar e aquela ligação geracional na qual se baseia a capacidade de levar a nossa identidade como povo para o futuro desaparecerá”, concluiu.

Recentemente, projeções divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (Istat) apontaram que a Itália pode perder cerca de 1 milhão de habitantes até o fim desta década.

Segundo as previsões demográficas, a população do país pode passar de 59 milhões de pessoas em 1º de janeiro de 2022 para 58,1 milhões em 2030.

No ano passado, a Itália registrou apenas 393 mil nascimentos, menor número de sua história, enquanto a premiê Meloni tem declarado que combater a queda crônica na natalidade é “prioridade absoluta” do governo. (ANSA).

