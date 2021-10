Réver vê vantagem significativa, mas pede pés no chão no Atlético-MG

Com uma excelente atuação, principalmente no primeiro tempo, o Atlético-MG goleou o Fortaleza por 4 a 0, nesta noite no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, em partida disputada no Mineirão.

Autor do segundo gol mineiro na partida, o zagueiro Réver classificou a vantagem como significativa, mas pediu pés no chão aos seus companheiros.b “É uma vantagem significativa, não podemos esquecer, mas esperamos fazer um grande jogo lá também. Toda tensão não é demais e temos que ter tranquilidade para fazer uma grande partida e confirmar a classificação. Assim como fizemos um grande jogo, eles podem fazer lá. Estão fazendo uma excelente campanha no Brasileiro e temos que fazer mais um bom jogo lá para avançar”, disse.

Nesta noite, o zagueiro de 36 anos completou 300 jogos com a camisa do time mineiro. “Alegria imensa fazer 300 jogos com a mesma camisa. Hoje em dia o futebol é dinâmico e as coisas não acontecem dessa maneira. Além dos 300 jogos, hoje completo 12 anos de casamento, então tem um sabor especial. Venho sendo cobrado pelo gol e não poderia ser melhor.”

O lateral-esquerdo Guilherme Arana fez o primeiro gol da goleada e comemorou. “Se não foi o mais bonito, foi um dos… Estou feliz pelo gol e sempre procuro chutar muito no gol, meu pai e meu padrinho sempre falam para chutar no gol. Quem não chuta, não faz.”

O lateral também comentou sobre a polêmica do apito do árbitro no seu gol. Os jogadores do Fortaleza reclamaram que o árbitro tinha apitado escanteio antes da bola entrar. “Sobre a polêmica, eu escutei o apito, mas não entendi. Achei que ele achou que a bola ia para o escanteio. Mas mesmo assim, o goleiro não chegaria na bola, tendo apito ou não. O gol foi merecido e válido”, ressaltou.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, dia 27, na capital cearense. O Atlético-MG pode até perder por três gols que avança para sua terceira final em oito anos. Quem se classificar para a final vai enfrentar o vencedor do duelo entre Athletico-PR e Flamengo que empataram por 2 a 2, nesta noite, em Curitiba (PR).

