Réver diz que Atlético-MG aproveitou tensão do Botafogo: ‘Exploramos os erros’

Capitão do Atlético-MG, Réver comemorou a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira, no Engenhão, no jogo de ida das oitavas de final da Copa sul-americana. Para o zagueiro, a vitória foi construída porque o time mineiro soube explorar os erros do adversário e até mesmo a apreensão da torcida.

Réver chegou a afirmar que sabia que a torcida carioca jogaria contra. “Foi uma vitória muito importante, diante de uma grande equipe. A gente explorou bem os erros do Botafogo e sabia que a torcida iria começar a jogar contra”, disse.

Com a vitória fora de casa, o zagueiro acredita que a classificação às quartas de final está bem encaminhada. Mas ressaltou que o time ainda terá um confronto complicado na partida de volta.

“Agora é pensar no jogo de volta com a nossa torcida. Tenho certeza que a massa vai lotar o estádio. A gente construiu uma vitória, encaminhamos a classificação, mas sabemos que o jogo lá vai ser diferente e que eles vão fazer de tudo para não deixar a gente ficar com a vaga, mas dentro de casa somos muito fortes”, concluiu.

Atlético-MG e Botafogo voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, no Independência, pelo jogo de volta. O time mineiro joga pelo empate para avançar para as quartas de final da Sul-Americana. No domingo, visitará o Goiás pelo Campeonato Brasileiro.