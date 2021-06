Réver aponta desgaste e exalta vitória do Atlético-MG sobre o Remo em Belém

Além do Remo, o Atlético-MG teve o forte calor de Belém como adversário no confronto desta quarta-feira à noite, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Após a vitória por 2 a 0, o zagueiro e capitão Réver exaltou o resultado final e lembrou do cansaço.

Durante os primeiros 45 minutos, o termômetro marcou 28 graus na capital paraense, situação atípica para o Atlético-MG. Tanto é que o time optou por não descer ao vestiário no intervalo da partida.

“Cansado é pouco, né? Um campo bem pesado, mas a gente conseguiu sobressair no jogo de hoje. Sabíamos que teríamos que duelar muito pela vitória e conseguimos esse grande resultado”, comentou o zagueiro na saída do gramado.

Apesar do resultado, Réver pregou cautela para o confronto de volta e indicou qual o caminho para que o time consiga confirmar o favoritismo e consequentemente a vaga na próxima fase do campeonato.

“Ainda não tem nada definido. Espero que na quinta a gente consiga fazer um jogo semelhante ao que apresentamos no primeiro tempo para sair com a classificação”, completou o jogador.

Atlético-MG e Remo voltam a se enfrentar na quinta-feira, dia 10 de junho, às 19 horas, no Mineirão. O time mineiro poderá perder por um gol de diferença que ainda assim ficará com a classificação.

