Revelada causa de morte da youtuber Annabelle Ham, aos 22 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2023 - 19:29 Compartilhe

A família da influenciadora americana Annabelle Ham, 22 anos, uma youtuber popular entre os jovens nos Estados Unidos, revelou a causa se sua morte, ocorrida há quatro dias.

De acordo com o que foi divulgado pelos familiares, Annabelle “teve um evento epiléptico”. Apesar da informação, os pais da jovem não especificaram exatamente como tudo teria acontecido, nem mesmo se ela morreu em decorrência diretamente das convulsões ou se por consequência de uma possível queda.

“Esta é a família de Annabelle. Estamos escrevendo isso com o coração pesado. Annabelle experimentou um evento epiléptico e foi para os portões do céu. Ela lutou contra isso por muito tempo e queria aumentar a conscientização sobre isso, o que faremos em sua homenagem”, diz o texto publicado no perfil da jovem no Instagram.

Os pais da youtuber também fizeram apelo para as pessoas respeitarem a condição de saúde que ela apresentava.

“Por favor, não publique ou espalhe especulações ou detalhes infundados. Haverá um tempo para compartilhar mais detalhes e aprofundar sua vida. Seus perfis [de Annabelle] serão usados para compartilhar o que ela passou e as alegrias que ela trouxe para todos nós. Comentários desnecessários só servem para ferir a todos nós, este é um momento de lembrança e luto. Obrigado”, finalizaram.

Annabelle começou com o seu canal no YouTube em 2014 e logo se tornou popular. Depois de entrar para a Kennesaw State University, na Geórgia, ela passou a compartilhar sua rotina acadêmica, além de estágio em uma rádio de esportes em Atlanta.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Annabelle Ham (@annabelle_ham)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias