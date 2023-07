Revelação do sertanejo, Leo Balbinotti lança segundo volume de DVD

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/07/2023 - 19:30 Compartilhe

Aos 22 anos e se destacando como uma das revelações do sertanejo, Leo Balbinotti dá continuidade ao primeiro DVD da sua carreira e se prepara para o lançamento da segunda parte do projeto. Intitulado “Leo Balbinotti PT.2”, o novo volume conta com quatro faixas inéditas, sendo elas: “Amor de Centavos”, “Joga e Joga”, “Terminar de Bem” e “Único Gemido”. A partir da meia-noite desta quinta-feira (20), as canções ficam disponíveis em todas as plataformas de áudio e seus videoclipes chegam ao Youtube e demais plataformas de vídeo, de forma semanal, sendo apresentados, cronologicamente, todas as quintas-feiras às 12h.

Composta por Guilherme Simmi, Higor Neto, Daniel Dec e Henrique Alves, “Amor de Centavos” traz uma letra divertida, cativante e ousada que, ao decorrer dos versos, conta o desafio enfrentado para conquistar a atenção e o coração de uma pretendente: “Se eu tiver que ser mais claro, eu vou ter que chegar beijando você de uma vez”. Seguindo no mesmo clima que o primeiro lançamento, tanto a faixa foco quanto as demais canções entregam ritmos contagiantes e animados que prometem conquistar os amantes do sertanejo.

“Estou muito feliz com a forma que o público abraçou e apoiou a primeira parte deste projeto e, agora, não vejo a hora de mostrar a próxima. Este DVD significa o mundo pra mim. E cada passo que damos com ele vem acompanhado de um sentimento de sonho realizado. Das quatro novas faixas, eu participei da composição de três e foi incrível. Acredito que participar de todo o processo deste trabalho é uma das melhores partes. Espero que todos curtam muito e dancem bastante”, compartilhou o cantor e compositor.

Em pouco mais de um mês desde seu lançamento, a primeira coletânea, composta pelas faixas “Luz Apagada”, “Melhor Erro”, “É Pra Se F#d3r” e “Volta Cancelada”, está prestes a ultrapassar 2 milhões de visualizações somadas nos aplicativos e teve um grande desempenho nas rádios por todo o país. Gravado em formato intimista, num estúdio na região central de São Paulo, no início do ano, o audiovisual contou com a direção artística de Ulisses Aot, equipamentos de alta qualidade e um público de mais de 150 pessoas. Agora, os milhares de fãs de Leo Balbinotti poderão desfrutar a continuidade deste projeto, que tem tudo para ser um grande sucesso. Confira o cronograma dos videoclipes:

20/07 – 12h – “Amor de Centavos” – Compositores: Guilherme Simini / Higor Neto/ Daniel Dec/ Henrique Alves

27/07 – 12h – “Joga e Joga” – Compositores: Biel Nogueira / Leo Balbinotti

03/08 – 12h – “Terminar de Bem” – Compositores: Biel Nogueira / Leo Balbinotti

10/08 – 12h – “Único Gemido” – Compositores: Biel Nogueira /Leo Balbinotti /Joubert Reis/Samuel Roberto/Tchesco Oliveira/ Pedro Cermi

“Leo Balbinotti PT. 2” – Leo Balbinotti

Lançamento: 20 de julho de 2023

Faixa foco: “Amor de Centavos”

Compositores: Guilherme Simini / Higor Neto/ Daniel Dec/ Henrique Alves

Letra:

Se eu tiver que ser mais claro

Eu vou ter que chegar beijando você de uma vez

Cê me faz de confessionário

Contar seu choro bagunçado e nunca me dá vez





O seu coração olhando pro meu

Parece ter uns quinze graus de miopia

E não enxerga o quanto eu te quero

E esse beijo no rosto era pra ser de língua

Quando eu acho que vai pegar fogo

Cê joga água fria

Talvez se eu fosse a bagaceira

Em pessoal ou tranqueira

Porra louca um traste cara de pau

Não ia me deixar no vácuo rodado

Ia correr para o abraço

Mas cê não da nem um real as moral





Talvez se eu fosse a bagaceira

Em pessoal ou tranqueira

Porra louca um traste cara de pau

Não ia me deixar no vácuo rodado

Ia correr para o abraço

Mas cê não da nem um real as moral

Eu devo tá um pouco emocionado

Mendigando esse seu amor de centavos

O seu coração olhando pro meu

Parece ter uns quinze graus de miopia

E não enxerga o quanto eu te quero

E esse beijo no rosto era pra ser de língua

Quando eu acho que vai pegar fogo

Cê joga água fria

Talvez se eu fosse a bagaceira

Em pessoal ou tranqueira

Porra louca um traste cara de pau

Não ia me deixar no vácuo rodado

Ia correr para o abraço

Mas cê não da nem um real as moral

Talvez se eu fosse a bagaceira

Em pessoal ou tranqueira

Porra louca um traste cara de pau

Não ia me deixar no vácuo rodado

Ia correr para o abraço

Mas cê não da nem um real as moral

Talvez se eu fosse a bagaceira

Em pessoal ou tranqueira

Não ia me deixar no vácuo rodado

Ia correr para o abraço

Mas cê não da nem um real as moral

Talvez se eu fosse a bagaceira

Em pessoal ou tranqueira

Não ia me deixar no vácuo rodado

Ia correr para o abraço

Mas cê não da nem um real as moral

Eu devo tá um pouco emocionado

Mendigando esse seu amor de centavos

