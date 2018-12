Réveillon injetará mais de R$ 3 bi na economia fluminense, diz Riotur

Com expectativa de receber 1,3 milhão de turistas e quase 100% de ocupação na rede hoteleira, a festa de réveillon em Copacabana deverá injetar mais de R$ 3 bilhões na economia da capital fluminense, além de propiciar a geração de aproximadamente mil empregos voltados exclusivamente para o evento.

As informações foram dadas hoje (31), pelo presidente da Riotur, c que participou, acompanhado do prefeito Marcelo Crivella, da vistoria ao palco da festa da passagem de ano em Copacabana, um dos mais famosos réveillons do mundo, para o qual são esperados mais de 2 milhões de pessoas.

“Estamos entregando o maior réveillon da história. Já há na cidade quase 1 milhão de turistas, 60% do próprio país; a ocupação de rede hoteleira chega a 98% e até o final da tarde deverá chegar a 100%, o que nunca houve na cidade. É um recorde e um número surpreendente, o que demonstra a força do turismo do Rio”, afirmou o presidente da Riotur.

Segundo Alves, até o fim do dia de hoje, mais 350 mil turistas chegarão à cidade. “Eles estão vindo de carro, de barco, de avião, e isso reforça todo o trabalho de divulgação que foi feito pela prefeitura. O Rio foi destino prioritário de brasileiros de todas as partes do Brasil e do exterior nesta passagem de ano, mas principalmente de paulistas”, enfatizou.

Marcelo Alves destacou a importância dos R$ 3 bilhões que a festa do réveillon injetará na economia local. “É um número importante para a cidade, mas o que é ainda mais importante é a geração de emprego. Só aqui neste evento do réveillon são mais de mil empregos gerados. A cidade precisa respirar eventos, entretenimento e turismo porque a resposta é imediata, para que a prefeitura tenha receita para investir na Guarda Municipal, na segurança, na saúde”, afirmou.

O prefeito Marcelo Crivella, que, após vistoriar o palco principal da festa montado na Praia de Copacabana, aprovou os trabalhos de preparação para a festa e mostrou-se surpreso com o número de turistas que estão na cidade para assistir à queima de fogos à beira-mar, que caracteriza a passagem de ano no Rio.

“Copacabana vai estar lotada. Nos hotéis, nas ruas e avenidas, nas praias. Haverá caixas de som espalhadas por toda a orla, nunca tivemos uma festa tão organizada e com a orla em total segurança. Nós estamos surpresos com o número de turistas na cidade. É realmente um recorde, e o que é mais importante: o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está aqui entre nós, vai ficar quatro dias na cidade, vai assistir a festa de réveillon. E ontem já passeou calmamente nas areias de Copacabana, mostrando ao mundo que o Rio de Janeiro não é este lugar perigoso como falam”, enfatizou.

Calor e praias lotadas

O Rio de Janeiro vive uma véspera de réveillon festiva, com um dia de sol forte e muito calor, com as temperaturas máximas e mínimas variando entre os 20º e os 34º graus.

As praias estão superlotadas e o colorido das dezenas de centenas de milhares de turistas que passeiam pela orla se misturam às cores fortes e vibrantes ostentadas pelos cariocas nesta época do ano.

“É a primeira vez, depois de uma longa expectativa, que conseguiremos passar uma noite de réveillon na praia de Copacabana. Somos um grupo de quatro casais, e todos tínhamos o sonho de passar uma noite de ano novo no Rio: é um sonho de muitos anos. Alugamos um apartamento no bairro e chegamos aqui no dia 27 para passar 10 dias”, disse o argentino George dos Santos.

O sueco Mário Mattun, que passará o réveillon pela segunda vez em Copacabana, contou que esperava voltar a assistir à queima de fogos á beira-mar desde 2005, quando esteve no Rio pela primeira vez. “Gosto do Rio de Janeiro, amo o Brasil, onde já inclusive morei por dois anos e meio, adoro o brasileiro e pretendo voltar outras vezes com certeza”, confessou.

Desde a manhã de hoje, o trânsito está difícil nos diversos acessos a Copacabana, onde as vias próximas à praia estarão fechadas ao tráfego a partir das 19h30, uma hora a mais do que no ano passado. Há centenas de ônibus de turistas estacionados nos bairros situados nas imediações do bairro e também do Leme e Flamengo, de Botafogo e doAterro do Flamengo.

Este ano, segundo os organizadores, a queima de fogos da festa da virada deverá demorar 14 minutos, e já é proibido estacionar em várias ruas de Copacabana e do Leme.

Há pouco, a Avenida Atlântica foi totalmente fechada ao trânsito – a partir das 22h, o único acesso ao bairro será de metrô, cujos bilhetes especiais para a noite da virada já estão esgotados.

A Guarda Municipal, que aumentou em 67% o efetivo deslocado para a festa do réveillon, vai contar com 1.774 agentes em toda a orla, dos quais 616 estarão voltados para a orientação aos motoristas nos diversos bloqueios montados nas imediações de Copacabana.

O Centro de Operações Rio fará o monitoramento por câmeras e os ajustes que forem necessários. Reboques estão sendo utilizados para reprimir o estacionamento irregular e retirar das ruas os carros enguiçados.

Segurança

O esquema de segurança montado pela Polícia Militar (PM) para a festa da passagem de ano na Praia de Copacabana e em outros pontos onde haverá queima de fogos, como em outras praias da orla da zona sul do Rio, em Niterói, na Região dos Lagos e na Costa Verde contra com um efetivo de 15.886 policiais militares, número 25% maior do os 12.700 homens que tabalharam nas festividades do ano passado.

Segundo a porta-voz da PM, major Cláudia Moraes, deste total, 1.741 PMs vão trabalhar na orla de Copacabana onde são aguardados mais de 2 milhões de pessoas. “O foco principal, claro, é garantir a segurança da festa. Queremos que tudo ocorra da melhor maneira possível. Há 30 torres de observação, de onde o policial tem uma visão mais ampla do que está ocorrendo”, informou Cláudia.

De acordo com a policial, outra novidade neste ano é a participação no esquema do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom). “Esta participação é muito importante exatamente pelas características do evento de hoje. Não estamos falando de policiamento comum, mas de um policiamento especial onde os agentes estarão com uniforme de praia e a atenção voltada para a areia e com todo um aparato de comunicação entre os policiais disponível”, afirmou.

A porta-voz da PM recomendou, sobretudo, que as pessoas tenham atenção muito atenção para com as crianças e não tragam vasilhame de vidro. “Com relação às crianças, toda atenção e cuidado é pouco, então que tenham uma pulseira ou tragam algo que as identifique, como um número de telefone. E é importante que, caso alguma criança se perca, seja encaminhada aos Centro Integrado de Controle Móvel”, acrescentou.