Revanche entre Namajunas e Bate-Estaca é eleita ‘Luta da Noite’ no UFC 251; estreante fatura mais de R$ 265 mil Noite de lutas do UFC 251 tem revanche entre Rose Namajunas e Jessica Bate-Estaca como 'Luta da Noite' e estreante faturando mais de R$ 265 por sua performance; veja mais:

Realizado no último sábado (11), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o UFC 251 marcou a estreia da “Ilha da Luta” e bons combates foram realizados ao longo do card. Como de praxe, após a edição, a franquia anunciou os lutadores premiados no evento. A “Luta da Noite” ficou para a revanche entre Rose Namajunas e Jessica Bate-Estaca, que promoveram bons momentos durante os três rounds de combate. No fim, a americana saiu com a vitória por decisão dividida dos jurados e se recuperou da última derrota sofrida, justamente para a brasileira. De quebra, tanto Rose quanto Jessica faturaram o bônus de 50 mil dólares (aproximadamente 266 mil reais na cotação atual)

Outros dois atletas embolsaram a mesma quantia, mas pelas premiações de “Performance da Noite”. Vindo da organização japonesa Rizin Fighting Federation, Jiri Prochazka fez sua estreia pelo Ultimate e, diante de Volkan Oezdemir – sétimo colocado no ranking meio-pesado da organização -, não se intimidou, nocauteando seu adversário de maneira brutal no segundo round do duelo.

Quem também brilhou foi Davey Grant. Responsável por fazer a luta de abertura da edição, o inglês teve Martin Day pela frente e não decepcionou, nocauteando o americano no terceiro round do confronto, após uma combinação precisa de golpes que pegaram em cheio no queixo de Day, fazendo com que o lutador já caísse “apagado”.

RESULTADOS COMPLETOS:

UFC 251

Ilha de Yas, em Abu Dhabi (EAU)

Sábado, 11 de julho de 2020

Card principal

Kamaru Usman derrotou Jorge Masvidal por decisão unânime dos jurados

Alexander Volkanovski derrotou Max Holloway por decisão dividida dos jurados

Petr Yan derrotou José Aldo por nocaute técnico no 5R

Rose Namajunas derrotou Jéssica Bate-Estaca por decisão dividida dos jurados

Amanda Ribas finalizou Paige VanZant com uma chave de braço no 1R

Card preliminar

Jiri Prochazka derrotou Volkan Oezdemir por nocaute no 2R

Muslim Salikhov derrotou Elizeu Capoeira por decisão dividida dos jurados

Makwan Amirkhani finalizou Danny Henry com um estrangulamento no 1R

Léo Santos derrotou Roman Bogatov por decisão unânime dos jurados

Marcin Tybura derrotou Maxim Grishin por decisão unânime dos jurados

Raulian Paiva derrotou Zhalgas Zhumagulov por decisão unânime dos jurados

Karol Rosa derrotou Vanessa Melo por decisão unânime dos jurados

Davey Grant derrotou Martin Day por nocaute no 3R

E MAIS:

E MAIS:

Veja também