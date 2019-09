Reunião trata da implementação do curso de Medicina no campus Duque de Caxias da UFRJ

Duque de Caxias – A prefeitura de Duque de Caxias e a Universidade Federal do Rio de Janeiro promoveram uma reunião, nesta segunda-feira (16), para debater a implementação do curso de Medicina na UFRJ no Campus Duque de Caxias – Professor Geraldo Cidade, em Xerém. Durante o encontro, o prefeito Washington Reis salientou que o Hospital do Olho poderá ser um local onde os estudantes do curso de Medicina irão praticar o que aprenderem.

“Estamos trabalhando com muita harmonia a fim de que o curso de formação em Medicina seja uma realidade na nossa cidade. Os alunos poderão aprender também nos melhores hospitais do Brasil. O nosso Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito é um sucesso, uma verdadeira referência no país, com diversas especialidades para os estudantes se dedicarem na área oftalmológica. Não existe um hospital que faça o número de cirurgias que fazemos, como cataratas, glaucoma e, agora, também o transplante de córnea. Realizamos o primeiro com sucesso absoluto”, ressaltou Washington

Já o diretor da Universidade em Duque de Caxias, professor Juan Martin Otalora, explicou que a chegada do curso de Medicina reafirmará o trabalho social e o compromisso firmado com a população do município. “O campus professor Geraldo Cidade possui os cursos de Biofísica, Biotecnologia e Nanotecnologia e quatro de pós-graduação, sendo dois deles mestrados profissionais para professores da Rede Municipal de Ensino. Agora, com a iminência da chegada do curso de Medicina à Baixada Fluminense, os moradores ganharão muito na área das ciências”, disse.

O secretário de Meio Ambiente, Celso do Alba voltou a falar sobre o Hospital do Olho e observou que pessoas de todo o país estão indo à unidade para se consultarem. “As pessoas estão vindo de caravana de todo o país. São pacientes do Pará, de Minas Gerais, que vem com o objetivo de serem atendidos no Hospital do Olho. Tenho a convicção de que estamos no caminho certo do desenvolvimento. Temos uma gestão sendo feita com responsabilidade e respeito ao povo. Agora, o filho do trabalhador vai poder virar doutor já que todos os nossos esforços estão voltados para que se torne realidade o curso de graduação em Medicina”, destacou.