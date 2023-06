Reunião sobre proteção da Antártica termina sem acordo no Chile

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2023 - 20:14 Compartilhe

A reunião de 26 países e a União Europeia no Chile para definir um cronograma de implementação de novas áreas de proteção no oceano ao redor da Antártica terminou nesta sexta-feira (23), sem avanços, principalmente devido à oposição de Rússia e China.

“Nenhum acordo foi alcançado. Não se chegou ao objetivo principal, que era um roteiro” para criar novas áreas marinhas protegidas (AMPs) na Antártica, disse à AFP César Cárdenas, membro do Instituto Antártico Chileno, que fez parte da delegação do Chile nas negociações.

Negociadores dos países membros da Comissão para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos Antárticos (CCAMLR) estiveram reunidos desde a última segunda-feira na capital chilena. A grande aposta do encontro, terceira reunião especial da CCAMLR, era definir um roteiro para a criação de novas áreas de proteção oceânica em todo do continente branco, cuja preservação é considerada vital para o planeta.

“Infelizmente, esta reunião especial terminou como as seis reuniões anuais anteriores: com dois países bloqueando a vontade dos outros 25 membros da CCAMLR de avançar para uma rede de AMPs do oceano Austral”, declarou Andrea Kavanagh, da ONG Pew Bertarelli Ocean Legacy. A CCAMLR voltará a se reunir para discutir o assunto em outubro.

