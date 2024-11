Reunião sobre medidas fiscais termina sem anúncios, diz Planalto

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 08/11/2024 - 19:08 Para compartilhar:

A reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a equipe econômica e outros ministros sobre um pacote de medidas de contenção de gastos em discussão no governo foi encerrada sem anúncios ou entrevistas nesta sexta-feira, informou o Planalto.

Mais cedo na semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia afirmado que a maior parte dos membros do governo que participam das discussões haviam convergido sobre a necessidade do conjunto de medidas e que haviam apenas dois “detalhes” para serem fechados, antes de o pacote ser apresentado aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

(Por Lisandra Paraguassu e Victor Borges)