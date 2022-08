Reunião sela paz entre Neymar e Mbappé após polêmica, diz jornal

Parceria Lance & IstoÉ 17/08/2022 - 0:02 Compartilhe

As polêmicas envolvendo uma briga entre Neymar e Mbappé movimentaram o noticiário ao redor do mundo nos últimos dias. No entanto, de acordo com o ‘Le Parisien’, uma reunião no Paris Saint-Germain colocou um ponto final no assunto.

+ Karoline Lima se pronuncia após posar ao lado de Luva de Pedreiro



No último sábado os dois se desentenderam por conta da escolha de quem bateria um pênalti na vitória sobre o Montpellier por 5 a 2. A dupla teria participado de uma conversa com o técnico Christophe Galtier e o diretor esportivo Luis Campos.

+ Neto critica fala de Vítor Pereira, detona jogadores do Corinthians e dispara: ‘Palmeiras não deu um chute’



O jornal afirmou que Neymar e Mbappé levaram um “puxão de orelha” e que Campos disse aos dois que o comportamento da dupla não poderia afetar a equipe em campo. O diretor do PSG pediu que a “roupa suja” fosse lavada internamente e não em frente às câmeras. Ainda segundo a publicação, os dois assumiram os seus erros e pediram desculpas um ao outro.

+ Renata Fan alfineta Fluminense após vitória do Internacional: ‘Não era imbatível?’



Campos, que é português, teria mandado uma mensagem a Neymar com a frase: “Você é um grande jogador, e isso que me interessa”. Ao final da reunião, os dois prometeram solidariedade um ao outro.

E MAIS:

E MAIS: