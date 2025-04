Reunião pré-conclave de cardeais discute finanças do Vaticano

CIDADE DO VATICANO, 30 ABR (ANSA) – A Sala de Imprensa do Vaticano informou nesta quarta-feira (30) que as discussões na sétima congregação geral de cardeais pré-conclave se concentraram na situação econômica e financeira da Santa Sé.

Entre os 181 religiosos que participaram da discussão, incluindo 124 aptos a escolher o próximo papa, os cardeais Reinhard Marx, Kevin Joseph Farrell, Christoph Schonborn, Fernando Vérgez Alzaga e Konrad Krajewski fizeram intervenções.

Marx, 71 anos, que é arcebispo da Arquidiocese de Munique e coordenador do Conselho para a Economia, apresentou alguns desafios, problemas e propostas com o objetivo de que as estruturas financeiras vaticanas continuem a apoiar a missão do papado.

O cardeal Farrell, por sua vez, comentou sobre suas atividades como chefe do Comitê de Investimentos, enquanto Schonborn, líder da Comissão de Supervisão do Instituto para Obras Religiosas (IOR), abordou as atividades do Banco do Vaticano e sua atual situação.

Os religiosos também protagonizaram 14 intervenções sobre temas variados, como a polarização da Igreja Católica, a divisão na sociedade como uma ferida e as vocações para a vida sacerdotal e religiosa.

A evangelização também foi discutida entre os cardeais, e um dos temas principais foi a necessidade de coerência entre a vida e o anúncio do Evangelho.

Na próxima quinta-feira (1º), que será feriado, não haverá congregação geral, apenas a novena. A reunião seguinte está marcada para acontecer na sexta-feira (2). Por enquanto, não há uma cúpula marcada para domingo (4). (ANSA).