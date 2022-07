Reunião nesta segunda pode selar empréstimo de dupla do Grupo City ao São Paulo Segundo o LANCE! apurou, a diretoria do Tricolor se encontrará com representantes do conglomerado árabe nesta segunda-feira (1) para tratar sobre Ferraresi e Nahuel Bustos







De acordo com apurações levantadas pelo LANCE!, a diretoria do São Paulo irá se reunir nesta segunda-feira (31) junto ao grupo City para selar empréstimo de dupla. Conforme adiantado pelo L!, Nahuel Bustos e Nahuel Ferraresi estão sob o radar do Tricolor.

O LANCE! revelou no começo de julho as negociações do São Paulo com o grupo City. O primeiro contato do Tricolor com os ingleses foi para tratar do empréstimo de Ferraresi – com opção de compra definida. Mas o City só aceita negócio se for por compra em definitivo. E estabeleceu o preço de 1 milhão de euros (quase R$ 6 milhões) para autorizar a transferência.

O valor, apesar de não ser tão alto, ligou o sinal de alerta no setor de análise do Tricolor para avaliar se o investimento vale a pena. Será Rogério Ceni quem deverá dar a palavra final para o negócio.

O São Paulo tem como prioridade a contratação de um zagueiro, após perder Arboleda para o restante da temporada por conta de uma cirurgia no tornozelo. Além de Miranda, Diego Costa e Léo, há somente os recém-promovidos da base Luizão e Beraldo para compor o setor.

O clube do Morumbi também estaria de olho em Nahuel Bustos, ponta-esquerda de 24 anos. O jogador também pertence ao grupo e atua no Girona, da Espanha.

A sondagem do jogador estaria associada a venda de Rigoni ao Austin FC. De acordo com fontes ouvidas pelo L!, Bustos seria um sonho antigo de Rui Costa, diretor-executivo do São Paulo, que inclusive, tentou contratar ele no Atlético-MG em 2020.

O atleta foi revelado no Talleres e comprado pelo grupo City, que pagou US$ 5,5 milhões (aproximadamente 29 milhões na cotação atual) por 60% dos seus direitos.

Nahuel Bustos chegaria como um empréstimo para o São Paulo por uma temporada.

O LANCE! também apurou que, para não ter que gastar, chegou-se a cogitar uma parceria onde o conglomerado árabe teria preferência na compra de algumas revelações da base são-paulina.

A reunião desta segunda-feira (1), portanto, seria destinada para acertar estes detalhes. O portal argentino TYC já deu o negócio como certo.

De acordo com a imprensa do país vizinho, Bustos chegaria por um empréstimo de um ano, com a opção de compra. O jogador seria uma opção para dividir a posição com Calleri.

