Reunião ministerial serviu para ‘harmonizar’ a equipe do governo, diz Lula em live semanal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a reunião ministerial da última quinta-feira (15) serviu para “harmonizar” a equipe do governo. “A reunião vai permitir que o governo vá trabalhar agora de forma mais harmônica. É importante dar menos ouvido a futrica”, ressaltou o presidente nesta segunda-feira, 19, em live promovida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

De acordo com Lula, a reunião da semana passada, que durou 9 horas e meia, foi a melhor já feita por ele. “Eu queria ouvir todos os ministros e ministras, o que eles fizeram, o que se propõem a fazer e o que falta para entregar a proposta completa”. Na avaliação do presidente, é importante cada ministro conhecer o trabalho do outro. “Cada ministro vai ter que viajar pelo país inteiro, não quero ministro na Esplanada”, acrescentou, sobre suas expectativas.

Lula ressaltou que o segundo semestre é momento de o governo apresentar à sociedade os projetos para pôr em prática até o fim do mandato.

O petista ainda voltou a alertar para as mudanças climáticas e reforçou seu compromisso com a pauta ambiental. “Queriam aprovar uma lei para construir um gasoduto na Mata Atlântica. Isso não tem nexo nem sentido”, disparou Lula, sobre o dispositivo inserido na MP da Mata Atlântica e vetado por ele.

