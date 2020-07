Reunião garante conclusão do Gaúcho em campo e volta com Gre-Nal em Caxias do Sul

A possibilidade de cancelamento da sequência do Campeonato Gaúcho está descartada. Neste sábado, em reunião por videoconferência ente os 12 clubes participantes do torneio e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, foi reiterada a intenção de terminar a competição, paralisada em março por causa do surto do coronavírus, dentro de campo.

O Gaúcho ainda tem três rodadas a serem disputadas no segundo turno, além de semifinal e final dessa fase. E se o campeão não for o Caxias, que faturou o turno inicial, terá uma decisão. A volta da competição, como definido anteriormente, será na próxima quarta-feira.

“No fim da tarde deste sábado, a FGF realizou nova videoconferência com os clubes que disputam o Gauchão Ipiranga 2020. Na reunião, foram alinhadas questões referentes à retomada da competição. Os dirigentes reiteraram a intenção de terminar o campeonato dentro de campo”, afirmou a FGF em publicação no seu perfil no Twitter.

A reunião, portanto, serviu para discutir temas como sedes e datas da sequência do campeonato. Entre eles, o clássico entre Internacional e Grêmio, agendado para a próxima quarta-feira, em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, a partir das 21h30.

O Gre-Nal estava previsto inicialmente para ser disputado no Beira-Rio, o que se tornou inviável por causa do veto da Prefeitura de Porto Alegre à realização de eventos esportivos na cidade. Novo Hamburgo também era vista como alternativa, mas também não há permissão das autoridades públicas.

Veja também