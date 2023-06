Reunião entre Papa e Lula no Vaticano dura 45 minutos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 12:13 Compartilhe

VATICANO, 21 JUN (ANSA) – Durou 45 minutos a reunião privada entre o papa Francisco e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizada nesta quarta-feira (21), no Vaticano.

Esse tempo é o padrão das audiências do pontífice com lideranças políticas internacionais. Lula presenteou o Papa com uma gravura do artista pernambucano J.F. Borges que retrata a Sagrada Família, enquanto a primeira-dama Janja deu ao líder católico uma estátua de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia.

Já Francisco entregou ao presidente um baixo-relevo em bronze com a frase “A paz é uma flor frágil”, mensagem para a Jornada Mundial da Paz deste ano, além de um documento sobre a irmandade humana e um livro sobre a pregação feita por Jorge Bergoglio em uma Praça São Pedro vazia em março de 2020, no início da pandemia de Covid-19.

Durante o encontro, Lula convidou o Papa para participar do Círio de Nazaré, uma das maiores festas católicas do Brasil e que acontece todo mês de outubro em Belém, no estado amazônico do Pará.

Francisco visitou o Brasil apenas uma vez, em julho de 2013, para a Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro.

Fotos do encontro mostram um abraço comovido entre o Papa e Lula, que sempre agradeceu ao pontífice por tê-lo encorajado durante os processos da Lava Jato e o período na cadeia.

Essa foi a segunda reunião pessoal entre os dois líderes, que já haviam se encontrado em fevereiro de 2020. “Agradeço o papa Francisco pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz no mundo”, disse Lula no Twitter. (ANSA).

