Reunião entre Lavrov e Blinken é considerada ‘positiva’

REYKJAVIK, 20 MAI (ANSA) – O encontro entre o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, foi “positivo”, disse o representante do governo russo nesta quinta-feira (20).

Segundo Lavrov, em entrevista à agência de notícias estatal Ria Novosti, a reunião da noite desta quarta-feira (19) “me pareceu bastante construtiva” e acrescentou que compreende “a necessidade de colocar fim ao clima ruim que se formou nas relações entre Moscou e Washington nos últimos anos”.

O mesmo tom foi adotado pelo porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitri Peskov, que classificou como um “sinal positivo” a reunião entre os dois representantes da diplomacia.

Por sua vez, Blinken também concordou com o clima positivo, mas reforçou que “não é segredo que temos nossas diferenças” e que elas são “sérias”. Entre os pontos de desagravo, estão as “profundas preocupações” com o destacamento das tropas russas nas fronteiras com a Ucrânia e o apoio aos grupos separatistas ucranianos.

Sobre uma possível reunião direta entre Joe Biden e Putin após o encontro dos chanceleres, Peskov disse que é uma possibilidade em aberto. “O trabalho de avaliação está ainda em curso e o resultado do encontro de Lavrov com Blinken será analisado.

Depois, o presidente [Putin] tomará uma decisão”, acrescentou.

As relações entre Rússia e Estados Unidos estão se degradando ano após ano e, no início de 2021, Biden chegou a classificar Putin de “assassino”. A nova administração também já impôs sanções contra Moscou por interferências no processo eleitoral e em ataques hackers contra órgãos públicos. (ANSA).

Veja também