Reunião do PL: Bolsonaro interrompe Tarcísio ao falar de reforma; assista

Mauro Balhessai Mauro Balhessa - https://istoe.com.br/author/maurobalhessa/ 06/07/2023 - 16:23

Durante uma reunião da bancada do PL (Partido Liberal) no Congresso sobre a reforma tributária, realizada nesta quinta-feira, 6, em Brasília, Bolsonaro (PL) interrompeu o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Resumo:

Em determinada parte do encontro, um vídeo divulgado nas redes sociais (assista abaixo) mostra Tarcísio argumentando a favor da reforma; O ex-presidente direciona o partido pelo adiamento da votação e interrompe o governador; Vale ressaltar que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deve votar o texto nesta quinta-feira.



O vídeo

A gravação inicia com Bolsonaro dizendo que: “nós temos que ter alguns dias a mais para chegar num consenso”.

Depois, o governador afirma: “um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou?”. Nesse momento, os demais interrompem. Bolsonaro pega o microfone e fala: “pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada”.

Tarcísio tenta completar: “o que eu acho arriscado é a direita abrir mão da reforma tributária. Se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô”.

Paes defende Tarcísio No Twitter, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez uma postagem na qual defende o governador. “Que coisa impressionante. Quer cercear o direito do sujeito fazer o melhor para o Brasil e por seu Estado só por birra política”. Que coisa impressionante. Quer cercear o direito do sujeito fazer o melhor para o Brasil e por seu Estado só por birra política. Pior, acha que apoio significa ser dono da posição de quem está com a responsabilidade de conduzir um Estado complexo como São Paulo. São cenas… pic.twitter.com/7vTko8EG7B — Eduardo Paes (@eduardopaes) July 6, 2023

