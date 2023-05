Reunião de empresas brasileiras e italianas será realizada no RS

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/05/2023 - 15:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 3 MAI (ANSA) – A Embaixada da Itália no Brasil, em colaboração com o Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre, realizará no próximo dia 16 de maio um encontro entre empresas dos dois países na capital gaúcha.

Chamado de “Encontro Internacional de Negócios Rio Grande do Sul (Brasil) e Itália”, o tema da reunião terá como foco “as inovações e tecnologias no setor agroindustrial e oportunidades para as empresas italianas”.

O evento ainda tem apoio da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo e do Rio Grande do Sul e da Italian Trade Agency (ITA) e será realizado na sede da Federação das Indústrias do Estado do RS (Fiergs).

As empresas interessadas em participar do evento em Porto Alegre devem enviar uma apresentação da organização, informações sobre os produtos inovadores que desenvolvem e seus públicos-alvo e quais interlocutores estariam disponíveis para o e-mail gianluca.cicchiello@esteri.it. (ANSA).

