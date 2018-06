Reunião de credores da Oi em Amsterdã aprova Plano de Recuperação Judicial

Em reunião realizada nesta sexta-feira, 1º de junho, em Amsterdã, os credores da Oi detentores de notas emitidas pela Portugal Telecom International Finance (PTIF) e Oi Coop aprovaram o Plano de Recuperação Judicial da companhia. Assim, o plano tem efeito não só no Brasil, mas também em outros países, inclusive Holanda e Reino Unido.

De acordo com o Código de Falências Holandês, o Plano PTIF foi aprovado por 100% dos credores presentes na reunião, representando 99,99% do total de créditos habilitados a participar da reunião e 99,99% do total da dívida a PTIF.

No caso da Oi Coop, o plano foi aprovado por 92,82% dos credores presentes, representando 99,63% do total de créditos habilitados, e 89,16% da dívida da Oi Coop. Agora, a companhia precisa obter a sanção do Tribunal de Amsterdã. A audiência de homolocação está marcada para o dia 11 de junho.