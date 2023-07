Reunião com Haddad foi sobre competitividade da indústria química, diz CEO da Braskem

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2023 - 16:37 Compartilhe

O CEO da Braskem, Roberto Bischoff, declarou que a reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi “específica” sobre a competitividade da indústria química. “A indústria petroquímica vive um momento de ciclo de baixa, e está sentindo competição muito forte de produto base gás, e nós somos base nafta”, disse após sair de encontro com Haddad na sede da pasta em Brasília nesta segunda-feira, 24.

Bischoff foi questionado por jornalistas se teria tratado com o ministro da Fazenda sobre o acordo da empresa com a prefeitura de Maceió ou sobre a venda do controle da Braskem pela Novonor (antiga Odebrecht), mas afirmou que a reunião só tratou da competitividade da indústria química.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias