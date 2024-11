Reunião com Allan Aal não empolga e Guarani começa a traçar ‘Plano B’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2024 - 22:45 Para compartilhar:

A diretoria do Guarani não se empolgou com a primeira reunião com o técnico Allan Aal sobre renovação de contrato. Os termos colocados não agradaram o treinador, que postergou uma tomada de decisão. O clube, que vê um acerto mais distante, começa a traçar novas possibilidades no mercado, visando a nova realidade com o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro.

Apesar da prioridade ser pela permanência de Allan Aal, o Guarani fez mudanças significativas no contrato do treinador, incluindo uma redução salarial grande, o que gerou certo desconforto do treinador. Uma nova reunião acontecerá na próxima semana, após o término da Série B, para definir a situação do comandante bugrino.

O desejo de Allan Aal é ficar no Guarani, tanto que recusou uma proposta para dirigir o Água Santa no Paulistão. O treinador sabe também que terá uma folha salarial enxuta e um elenco curto, mas pressionado por causa do rebaixamento.

Caso a permanência de Allan Aal não aconteça, o Guarani fará uma investida por Maurício Souza, que vem dirigindo o time de Aspirantes do Red Bull Bragantino. O clube do interior de São Paulo, inclusive, está na final da competição.

Mauricio Souza tem apenas 50 anos e boas passagens nas categorias de base de Botafogo e Flamengo. No clube rubro-negro, chegou a ter algumas oportunidades como interino, mas não emplacou. No profissional, teve a primeira chance de forma oficial no Vasco.

Pelo clube cruz-maltino, foram oito jogos, com três vitórias, dois empates e três derrotas. Aceitou a oferta para colaborar com as equipes de base do Bragantino na atual temporada.

O Guarani é o lanterna da Série B, com 32 pontos, e se despede diante do Ceará, neste domingo, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.