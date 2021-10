Retrospecto recente aponta equilíbrio grande entre Corinthians e São Paulo; últimos 2 jogos acabaram empatados Nos 10 clássicos anteriores entre os rivais, alvinegros ganharam 3 confrontos, tricolores venceram outros 3 e houve 4 igualdades; Timão fez 9 gols e levou 7 do oponente no período

Se por um lado o Corinthians não consegue vencer o São Paulo no Morumbi desde 2017, por outro o retrospecto geral recente do clássico é bastante equilibrado e aponta para um reencontro que promete ter uma disputa parelha na próxima segunda-feira, quando os rivais se enfrentam às 20h, no estádio tricolor, pelo fechamento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desde o início de 2019, Corinthians e São Paulo já se enfrentaram por dez vezes e de lá pra cá ocorreram três vitórias alvinegras, três triunfos tricolores e quatro empates, sendo que o Timão marcou nove gols e tomou sete do adversário.

Vale destacar que seis destas dez partidas aconteceram em Itaquera e quatro foram no Morumbi. E os últimos três duelos entre os times tiveram como palco a Neo Química Arena, onde houve dois empates neste ano (2 a 2, pelo Paulistão, e 0 a 0, no Brasileirão) e uma vitória corintiana no final de 2020 (1 a 0, pelo segundo turno da edição passada da competição nacional).

E o último triunfo são-paulino sobre o tradicional adversário ocorreu justamente no Campeonato Brasileiro, em agosto do ano passado, no Morumbi, onde venceu por 2 a 1 e ampliou o jejum alvinegro no clássico em partidas no estádio tricolor – o Timão ganhou pela última vez no local em abril de 2017, pela semifinal do Paulistão, e depois acumulou quatro derrotas e três empates em sete confrontos no Cícero Pompeu de Toledo.

CORINTHIANS LEVOU TÍTULO EM INÍCIO DE SÉRIE EQUILIBRADA

Outro componente importante deste histórico recente entre os rivais é que, no início deste último período de dez jogos que os dois clubes fizeram, os corintianos faturaram diante dos são-paulinos o título estadual de 2019. Na final daquele Campeonato Paulista, houve empate por 0 a 0 na partida de ida, no Morumbi, e triunfo alvinegro por 2 a 1 na volta, em Itaquera. E, na primeira fase desta competição, o Timão superou o Tricolor pelo mesmo placar.

CORINTHIANS OSTENTA BOA VANTAGEM NO RETROSPECTO GERAL

Se nos últimos tempos o equilíbrio foi uma constante no histórico do clássico, no retrospecto geral de duelos entre os dois clubes o Corinthians ostenta uma vantagem considerável, pois possui 25 vitórias a mais do que o São Paulo.







Em 349 confrontos, aconteceram 131 triunfos alvinegros, 106 dos tricolores e 112 empates. E ao total desde que os clubes começaram a se enfrentar, em 1930, o Timão marcou 499 gols e tomou 470.

Estes números são confirmados pelo Corinthians e pelo Almanaque do Timão, livro do jornalista Celso Unzelte, e também levam em conta o período em que a equipe tricolor era conhecida como São Paulo da Floresta, antes de o clube ser refundado, em 16 de dezembro de 1935, como São Paulo Futebol Clube.

Confira os resultados dos últimos dez clássicos entre Corinthians e São Paulo:

17/2/2019 – Corinthians 2 x 1 São Paulo – Neo Química Arena – Paulistão

14/4/2019 – São Paulo 0 x 0 Corinthians – Morumbi – Paulistão

21/4/2019 – Corinthians 2 x 1 São Paulo – Neo Química Arena – Paulistão

26/5/2019 – Corinthians 1 x 0 São Paulo – Neo Química Arena – Brasileirão

13/10/2019 – São Paulo 1 x 0 Corinthians – Morumbi – Brasileirão

14/2/2019 – São Paulo 0 x 0 Corinthians – Morumbi – Paulistão

30/8/2020 – São Paulo 2 x 1 Corinthians – Morumbi – Brasileirão

13/12/2020 – Corinthians 1 x 0 São Paulo – Neo Química Arena – Brasileirão

2/5/2021 – Corinthians 2 x 2 São Paulo – Neo Química Arena – Paulistão

30/06/2021 – Corinthians 0 x 0 São Paulo – Neo Química Arena – Brasileirão

