Retrospecto de goleadas na ida em semifinais de Libertadores favorece Palmeiras Verdão bateu o River Plate na última terça-feira (05) por 3 a 0 e abriu uma importante vantagem para o jogo de volta, que será disputado no Allianz Parque

O Palmeiras derrotou, na última terça-feira (05), o River Plate, por 3 a 0 e, com isso, abriu uma importante vantagem na luta pela vaga na final da Libertadores, dado que nenhum time na história foi capaz de reverter a desvantagem de três ou mais gols nesta fase do torneio.

Um levantamento feito pelo perfil ‘Dia de Libertadores’, no Instagram, mostra que o primeiro confronto que terminou em goleada na ida da semi ocorreu em 1992, quando o São Paulo bateu o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0. Desde então, outros cinco jogos terminaram com um placar igual ou superior ao conseguido pela equipe paulista e todos conseguiram avançar.

O retrospecto, mesmo sendo favorável, levanta um alerta: no jogo de volta, o time que precisa do resultado não desiste e, na maioria das vezes, vence o confronto (o histórico conta com cinco vitórias e um empate). Em quase todas as partidas, porém, a equipe em desvantagem atuou em casa (com exceção de Grêmio x Barcelona de Guayaquil, que terminou em vitória, e eliminação, equatoriana em Porto Alegre).

O Palmeiras, com isso, tem uma importante vantagem além do placar: a oportunidade de decidir no Allianz Parque, pois possui a melhor campanha da competição. Sendo assim, o Verdão tem condições de assegurar a sua participação em mais uma final de Libertadores na sua história.

O embate decisivo entre o Alviverde e o River Plate, ocorrerá na próxima terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília).

