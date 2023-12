Retrospectiva 2023: veja famosas que mudaram radicalmente o visual este ano

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 25/12/2023 - 11:30 Para compartilhar:

Mudança na coloração, corte e formato, diversas famosas resolveram dar uma repaginada no visual em 2023. A IstoÉ Gente lista 10 celebridades que aderiram à mudança. Confira!

1 – Aline Wirley

Aline Wirley adotou os cabelos vermelhos, no melhor estilo cherry coke. Em seu Instagram, a cantora e ex-BBB fez um texto, destacando a importância das mudanças: “É extremamente importante reconhecermos beleza em nós mesmos e aprendermos a lidar com tudo que nos compoe. Quanto tempo perdi achando que meu cabelo não estava crescendo? E está. E hoje este crescimento se revelou pra mim e eu tô toda feliz. Que a gente possa seguir conhecendo nossos cabelos, e percebendo caminhos de melhor cuidá-los.”

2 – Camila Queiroz

A atriz Camila Queiroz recentemente descoloriu o cabelo e ficou loiríssima para viver a protagonista de “Beleza Fatal”, novela da HBO Max.

3 – Flávia Alessandra

A atriz Flávia Alessandra, que estava com fios loiros pouco acima dos ombros, em outubro, colocou mega hair. Ela ficou com cabelo longo ainda mais claro. A transformação foi para as gravações do reality show “Ilha da Tentação”, na Amazon Prime Video.

4 – Isabeli Fontana

No SPFW, Isabeli Fontana apareceu com novo visual. A modelo despediu-se dos cabelos castanhos e ficou ruiva. “Resolvi mudar de vez. Sempre foi meu sonho uma transformação grande”, disse ela ao Elas no Tapete Vermelho.

5 – Jade Picon

A influenciadora e ex-BBB Jade Picon deixou os cabelos curtos para trás e apostou em alongamento.

6 – Lexa

A cantora Lexa, que era loira, apareceu com as madeixas escuras. Em seu perfil no Instagram, ela mostrou a transformação e escreveu: “E essa morena? Há muitos anos não me via assim! Finalizando o ano em grande estilo e grandes mudanças.”

7 – Marina Ruy Barbosa

Para dar vida a personagem Preciosa da novela “Fuzuê”, da TV Globo, a atriz Marina Ruy Barbosa cortou o cabelo. A ruiva passou a exibir os fios um palmo abaixo dos ombros, com corte reto.

8 – Priscilla Alcântara

Recentemente, Priscilla Alcântara deixou seu nome para trás e assumiu uma nova identidade para sua reinvenção na carreira – e na vida -, agora ela se chama Priscilla. Para essa nova fase, a cantora mudou radicalmente o visual e surgiu com cabelos curtos, vermelhos e sobrancelhas descoloridas.

9 – Sasha

Em setembro, Sasha ficou ruiva. A filha de Xuxa, que tinha os cabelos escuros, manteve o tamanho das madeixas.





10 – Vitória Strada

No fim de novembro, a atriz Vitória Strada trocou o castanho pelo loiro. “Nova personalidade desbloqueada. Pronta pro verão com Wella”, escreveu ela em seu perfil no Instagram.

