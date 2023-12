Retrospectiva 2023: relembre as declarações sexuais de famosas que deram o que falar neste ano

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/12/2023 - 11:00 Para compartilhar:

“Meu bem, você me dá água na boca. Vestindo fantasias, tirando a roupa…”. Falar de sexo é um tabu que ficou há muito tempo no passado. Se antes o tema era ‘proibido’, hoje as pessoas já não se escondem atrás de pudor e, agora, se permitirem novas descobertas e até falam abertamente sobre o assunto. Mas, algumas declarações ainda podem causar polêmicas, e em 2023 as celebridades geraram algumas surpresas e discussões nas redes sociais ao fazerem revelações íntimas.

A IstoÉ Gente resgatou algumas das falas mais chocantes do ano sobre o tema. Um ponto interessante a observar é que as celebridades que merecem destaque nesse compilado (em sua maioria) são mulheres que já passaram dos 40, o que se pode concluir que falar de sexo não se trata apenas de um tabu que a sociedade atual derrubou, mas, sim, que pode significar evolução pessoal que cada uma delas adquiriu e que só a maturidade pode trazer.

A eterna ‘Rainha dos Baixinhos’ é um bom exemplo. Durante muito tempo associada ao público infantil, Xuxa, 60 anos, pegou os fãs de surpresa ao contar suas ‘travessuras’ sexuais com o seu namorado, o ator e cantor Junno Andrade, 60. Durante sua participação no podcast ‘Quem Pode, Pod’, em julho, a loira revelou ter uma coleção de vibradores e que se descobriu sexualmente com o chuveirinho.

E não para por aí. Xuxa contou que o casal faz planos de conhecer uma casa de swing e que ela ganhou das amigas e igualmente ex-apresentadoras de programa infantil Angélica e Eliana um vibrador de presente.

“Elas duas me deram um vibrador, um modelo que não conhecia. Tem duas funções. Sugador, pendurado, tem duas bolinhas”, revelou ela na ocasião.

Mas, declaração polêmica, mesmo, veio já no final do ano, ao dar vibrador como uma sugestão de presente: ‘Todas as filhas deveriam dar vibradores para as mães’, disse ela em entrevista para o jornal O Globo, publicada em novembro.

Angélica, 50, já havia dado uma declaração parecida, em maio, quando defendeu o sex toy, sugerindo como opção de presente para o Dia das Mães.

“Já pensou em dar vibrações de bem-estar para a sua mãe? Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou num cartão bonitinho. Estamos falando daquela que solta serotonina e ocitocina no sangue, tem 10 tipos de vibração e visual discreto”, escreveu ela em uma postagem nas redes sociais, que acabou sendo duramente criticada.

A atriz Luana Piovani, 47, causou uma ‘revolta’ ao dizer que “ninguém trepa bem aos 20”, em participação no videocast ‘Desculpa Alguma Coisa’, que foi publicado em junho, mas que repercutiu somente em outubro.

Os mais afoitos se sentiram referenciados e trataram de rebater o comentário, mas as declarações ganharam o apoio das mulheres.

Na mesma entrevista, a atriz revelou seus atributos: “Quando a gente fica madura, fica mais segura, se entende mais, começa a dar menos importância ao que o outro acha. Tenho celulite? Foda-se. Trepo como ninguém, tenho um papo maravilhoso”, disse ela.

A modelo Andressa Urach, 36, chocou os seguidores no Instagram ao declarar, em julho deste ano, que fez sexo com cachorro. “Quando aconteceu, eu tinha 11 anos de idade e não sabia o que estava fazendo. Fui brincar na casa da minha amiguinha e a minha amiguinha colocou o cachorrinho para lamber as minhas partes íntimas”, contou ela ao responder fãs na caixinha de perguntas.

“Eu tenho pavor disso, tenho nojo, tenho vergonha disso. Mas foi uma coisa que aconteceu, infelizmente, na minha vida. Eu relatei no meu livro [Morri para viver, publicado em 2015]. Não tenho como negar. Aconteceu, faz parte do passado. Já me perdoei e vamos em frente”, acrescentou ela.

Deborah Secco, 44, gerou uma polêmica daquelas ao dar um conselho às moças mais desavisadas e que não dão tanta importância à intimidade no relacionamento. A atriz foi duramente criticada por defender que as mulheres devem fazer sexo mesmo quando não estiverem com vontade.

“Se você não faz sexo com o seu homem, outra pessoa vai fazer”, disse ela, para revolta dos internautas.

As declarações foram feitas em entrevista para o canal do YouTube de Julia Faria, em brincadeira chamada ‘Quem é mais provável que?’, publicada em outubro.

*’Mania de Você’, Rita Lee / Roberto de Carvalho





