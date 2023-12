Retrospectiva 2023: confira a lista de casais que engataram romance neste ano

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/12/2023 - 11:00 Para compartilhar:

Se o ano que está terminando representou ‘fim de linha’ na história de muitos casais famosos, ele também foi o começo de outros romances e embalou tantos outros corações apaixonados.

E essa maré de sorte produziu ondas de todos os tamanhos. Teve quem deu uma nova chance ao amor, mas vai encerrar encerrar 2023 sozinho, como é o caso do ator Arthur Aguiar, 34 anos, que começou romance com Jheny Santucci, 23, em março e anunciou término em setembro, três dias após revelar a gravidez da influenciadora.

Mas teve também quem conseguiu figurar ao mesmo tempo nas listas de casais desfeitos e de casais formados no ano, como Fabio Porchat, 40. O humorista e a produtora de cinema Nataly Mega, 35, se separaram em janeiro, após 8 anos de relacionamento. Em setembro, ele assumiu o romance com a também humorista Priscila Castello Branco, 34.

O mesmo aconteceu com Lexa, que anunciou em setembro o fim do casamento com MC Guimê, após 8 anos de relacionamento. A cantora e o ator Ricardo Vianna começaram a namorar em novembro.

Mariana Rios, Mel Lisboa e Taylor Swift também estão entre os famosos felizes no amor em 2023.

Confira a lista de casais que vão virar o ano ao lado de um novo parceiro:

Janeiro

Bruno Fagundes e Igor Fernandez

Fevereiro

Iza e Yuri Lima

Jessilane Alves e Sté Frick

Março

Maíra Cardi e Thiago Nigro

Brad Pitt e Ines de Ramon

Abril

Ana Clara Lima e Bruno Tumoli

Isis Valverde e Marcus Buaiz

Julho

Erika Januza e José Junior

Agosto

Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares

Setembro

Fabio Porchat e Priscila Castelo Branco

Outubro

Mariana Rios e João Luis Diniz D’Ávila,

Mel Lisboa e André Hawk

Taylor Swift e Travis Kelce

Lexa e Ricardo Vianna

Felipe Neto e Juliane Carvalho

Dezembro

Selena Gomez e Benny Blanco

