Retrospectiva 2022: confira as principais notícias de maio

O início do mês (2) foi marcado pelos casos de dengue que aumentaram em mais de 100% nos quatro primeiros meses de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado.





A hepatite misteriosa aguda grave que surgiu na Europa também preocupou as autoridades brasileiras. No dia 6, o Ministério da Saúde informava que monitorava sete casos suspeitos da doença.

Outra doença que acendeu o alerta das autoridades foi a varíola dos macacos. No dia 24, o Ministério da Saúde criou uma sala de situação para monitorar o cenário da doença no Brasil.

No entanto, a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) descartou a necessidade de uma vacinação em massa.





Gabriel Monteiro

O vereador carioca Gabriel Monteiro se tornou réu na Justiça do Rio de Janeiro, acusado de filmar relação sexual com uma adolescente de 15 anos. A denúncia foi aceita no dia 2 de maio e o mandado de citação e intimação foi expedido no dia 17. No dia 25 a Câmara do Rio ouviu testemunhas sobre o caso. Uma delas, inclusive, relatou os casos de assédio.

Caso Genivaldo

No dia 26, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou que investigaria a morte de Genivaldo de Jesus Santos, ocorrida durante uma abordagem feita no dia anterior (25) por policiais rodoviários federais na BR-101, em Sergipe.

No mesmo dia, a PRF declarou o afastamento dos envolvidos. No dia 30, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre o assunto, dizendo que a justiça seria feita.

Eleições 2022

Com a proximidade do pleito eleitoral, os preparativos foram intensificados. No dia 1º, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou um plano de ação para ampliar a transparência do processo eleitoral. Foram definidas dez medidas que serão aplicadas nas eleições de outubro.





Foram aprovados mecanismos como a ampliação do acesso ao código-fonte dos programas usados nas urnas eletrônicas, aumento do número de entidades fiscalizadoras que participam da cerimônia de preparação das urnas para votação, aperfeiçoamento e ampliação dos testes de auditoria dos equipamentos, além do incentivo à conferência adicional do boletim de urna, modalidade que permite imprimir o somatório de votos da urna eletrônica em cada seção eleitoral.

Os partidos políticos e as federações partidárias tiveram até o dia 5 para realizar convenções e escolher os candidatos e candidatas que iriam disputar um cargo eletivo.

No dia 13, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encerrou a segunda fase do teste público de segurança (TPS) do sistema eletrônico das eleições.

Ataque no Texas

No dia 24, um homem armado assassinou crianças e professores no tiroteio mais letal nos Estados Unidos em quase uma década. O caso aconteceu na Robb Elementary School em Uvalde, no Texas. Salvador Ramos matou pelo menos 21 pessoas antes de ser morto, baleado pela polícia.

Obituário

O ator norte-americano Ray Liotta, de 67 anos, que estrelou o sucesso de 1990 Os Bons Companheiros, morreu durante o sono nesta quinta-feira (26) na República Dominicana, confirmou à Reuters a Diretoria-Geral de Cinema da República Dominicana.

