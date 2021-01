Retrospectiva 2020: Veja as famosas que mudaram de visual

Mesmo em um ano de pandemia, muitos famosas resolveram dar uma repaginada e mudar o visual. Algumas pintaram, cortaram, colocaram apliques, tranças, uma infinidade de transformações.

A IstoÉ Gente listou as celebridades que aderiram a mudança. Confira!

Andressa Suita: Em novembro, a modelo surpreendeu os fãs ao mostrar um novo visual. Ela deu a adeus aos cabelos loiros e ficou morena.

Demi Lovato: A cantora radicalizou ao cortar e raspar as laterais do cabelo, além de platiná-los.

Raissa Barbosa: Assim que saiu de ‘A Fazenda 12’, da Record TV, Raissa tratou logo de dar um up no visual. A ex-peoa fechou um contrato com uma marca de cosméticos e ganhou R$ 300 mil para deixar os fios mais claros.

Carol Castro: Para viver sua nova personagem na série ‘Maldivas’, que estreia em 2021 na Netflix, a atriz, que sempre foi morena, ficou loira para o trabalho.

Larissa Manoela: A atriz cortou o cabelo na altura dos ombros e ficou ruiva. A mudança foi para as filmagens de Lulli, longa da Netflix.

Fernanda Souza: A ex-mulher do cantor Thiaguinho, apareceu com os fios loiros e iluminados.

Dani Suzuki: Em prol de sua nova personagem na televisão, Suzuki surpreendeu ao aparecer loira platinada.

Gretchen: Após uma vida inteira sendo morena, a cantora surpreendeu ao exibir os fios loiros com uma leves mechas.

Bruna Marquezine: Recém-contratada da Netflix, a atriz adotou uma franjinha com os fios mais longos e ondulados para a sua personagem na série ‘Maldivas’.

Veja a galeria de fotos:

1 de 8 Andressa Suita Foto: Reprodução Instagram 2 de 8 Demi Lovato Foto: Reprodução Instagram 3 de 8 Raissa Barbosa Foto: Reprodução Instagram 4 de 8 Carol Castro Foto: Reprodução Instagram 5 de 8 Larissa Manoella Foto: Reprodução Instagram 6 de 8 Dani Suzuki Foto: Reprodução Instagram 7 de 8 Gretchen Foto: Reprodução Instagram 8 de 8 Bruna Marquezine Foto: Reprodução Instagram

