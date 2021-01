Retrospectiva 2020: veja as famosas que ficaram grávidas este ano

2020 foi o ano das grávidas. Muitas famosas resolveram aumentar a família e engravidarem. A IstoÉ Gente selecionou 10 personalidades que receberam a visita da cegonha. Veja!

Katy Perry: No início de abril, a cantora confirmou no Instagram que espera uma menina do ator Orlando Bloom. Ela contou a novidade aos fãs no videoclipe “Never Worn White”.

Giovanna Ewbank: A apresentadora e atriz ficou grávida de Zyan. Ela já é mãe Titi, de seis anos, e Bless, de cinco, todos frutos de seu relacionamento com Bruno Gagliasso.

Simone: Em agosto, a cantora sertaneja anunciou sua segunda gravidez. Ela, que já é mãe de Henry, agora espera uma menina. Ambos filhos são frutos de seu casamento com o empresário Kaká Diniz.

Andréia Sadi: Casada com o apresentador André Rizek, a jornalista de política da Globo e da GloboNews engravidou de gêmeos.

Virginia: A influencer engravidou de seu primeiro filho com o cantor Zé Felipe, com quem namora há quase cinco meses e está noiva.

Sabrina Petraglia: A atriz está gravida pela segunda vez. Petraglia espera Maya. Elá já é mãe de Gael, de 1 ano e meio.

Dulce Maria: A ex-cantora do RBD está grávida do primeiro filho com o escritor Paco Álvarez. Aliás, ela contou a notícia aos amigos, seguidores e fãs nas redes sociais.

Nathalia Dill: A atriz confirmou nas redes sociais que está grávida do primeiro filho, fruto do seu relacionamento com o músico Pedro Curvello.

Sthefany Brito: Mãe de primeira viagem, a atriz engravidou de Antônio Enrico, fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky.

Camila Camargo: A filha de Zezé de Camargo será mãe pela segunda vez do empresário Leonardo Lessa. O casal já são pais Joaquim, de um ano.

Bianca Andrade: A Boca Rosa está grávida. A influenciadora digital está esperando seu primeiro fruto do relacionamento com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos.

Milena Toscano: A atriz está esperando seu segundo filho. Ela já que é mãe de João Pedro, de 2 anos, fruto de seu casamento com Pedro Ozores.

