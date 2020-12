Retrospectiva 2020: relembre os acontecimentos de julho

Após duas semanas de queda, o número de casos de covid-19 subiu em todas as regiões do país em julho.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que torna obrigatório o uso de máscaras de proteção individual em espaços públicos e privados, mas acessíveis ao público, durante a pandemia de covid-19. O uso de máscaras foi adotado como medida de saúde pública para tentar conter a transmissão da covid-19.

Meio ambiente

Incêndio florestal atingiu área do Pantanal perto de Corumbá. A seca atípica que já afeta o Pantanal dificultou o combate ao fogo, que se espalhou facilmente pela vegetação do entorno da Serra do Amolar, ameaçando a população ribeirinha e algumas propriedades rurais existentes na região, distante cerca de 150 quilômetros do Parque Nacional do Pantanal – unidade de conservação criada em meio ao complexo de áreas protegidas e reconhecidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Reserva da Biosfera e Patrimônio Natural da Humanidade.

Pesquisadores apresentam fóssil de dinossauro encontrado no Ceará. O fóssil tem entre 110 milhões e 115 milhões de anos. Apenas uma das patas do animal está preservada, a direita traseira.

Fenômeno da natureza

Ciclone deixa estragos na Região Sul. Santa Catarina foi a região mais afetada com nove mortos e dois desaparecidos. Segundo a Defesa Civil do estado, pelo menos 49 municípios foram atingidos.

Educação

Ministério da Educação anunciou nova data para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que teve a aplicação adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. A prova foi remarcada para os dias 17 e 24 de janeiro, na sua versão impressa.

Eleições

Congresso Nacional adiou as eleições municipais para novembro de 2020.

Sociedade

O número de divórcios consensuais realizados pelos cartórios de notas do país, durante a quarentena decretada pela pandemia do novo coronavírus, entre os meses de maio e junho deste ano, aumentou 18,7%. O aumento coincide com a autorização nacional para que divórcios, inventários, partilhas, compra e venda, doação e procurações possam ser feitos de forma remota, por videoconferência por meio da plataforma e-Notariado.

Os cartórios de todo o país passaram a monitorar tentativas de violência patrimonial ou financeira contra idosos durante a pandemia. A partir de agora, funcionários dos estabelecimentos estarão atentos aos procedimentos envolvendo antecipação de herança, venda de imóveis, movimentação bancária e de benefícios e qualquer outro caso relacionado a bens e recursos sem autorização do idoso.

Tecnologia

As maiores operadoras do país de telefonia celular iniciaram neste mês de julho o funcionamento, em caráter experimental, da tecnologia de quinta geração (5G) para os aparelhos móveis. Neste primeiro momento, o 5G compartilhará as faixas de transmissão já existentes do 3G e do 4G, com o uso da tecnologia chamada DSS (compartilhamento dinâmico de espectro, na sigla em inglês).

Obituário

O cantor e compositor Sérgio Ricardo morreu vítima de insuficiência cardíaca, no Rio de Janeiro, aos 88 anos, . Ele estava internado no Hospital Samaritano desde o início de abril, quando contraiu a covid-19, curou-se da doença, mas, por causa de problemas cardíacos e da idade, precisou continuar hospitalizado.

Morreu, em São Paulo, o jornalista José Paulo de Andrade aos 78 anos. Segundo nota divulgada pelo Grupo Bandeirantes, ele estava internado desde devido à covid-19 e não resistiu às complicações causadas pela doença.

Uma das estrelas de E o Vento Levou, Olivia de Havilland, considerada a última atriz sobrevivente da Idade de Ouro de Hollywood, morreu aos 104 anos. A atriz morreu de causas naturais em sua casa em Paris, onde vivia há mais de 60 anos.

O jornalista e apresentador Rodrigo Rodrigues morreu aos 45 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado com diagnóstico positivo para o novo coronavírus, na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Unimed Rio. Após a internação, a equipe médica detectou que ele havia sofrido uma trombose venosa cerebral.

O músico Renato Barros, fundador e vocalista da banda Renato e seus Blue Caps, morreu aos 76 anos, no Rio de Janeiro.

Veja também