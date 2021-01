Retrospectiva 2020: Relembre as lives que bombaram em 2020

Com a pandemia, os artistas tiveram que se reinventar em 2020. Para continuarem próximos dos fãs, cantores e bandas apostaram nas apresentações ao vivo pela internet, as ‘lives’, que foram abraçadas pelo público. Confira as maiores apresentações virtuais do ano.

1 – Marília Mendonça

Segundo dados do YouTube, a live da sertaneja Marília Mendonça foi a campeã em audiência, com mais de 3,31 milhões de visualizações simultâneas. O show foi realizado na sala da casa da cantora e teve mais de três horas de duração.

2 – Jorge & Mateus

Com 3,24 milhões de espectadores simultâneos, a dupla Jorge & Mateus ficou em segundo lugar, com uma apresentação realizada no dia 4 de abril.

3 – Andrea Bocelli

O italiano Andrea Bocelli ficou em terceiro lugar, com 2,86 milhões de espectadores.

4 – Gusttavo Lima

As lives de Gusttavo Lima foram repletas de polêmicas. Em um show em abril, que teve 2,77 milhões de visualizações, o cantor ficou em cima do palco por mais de sete horas, com direito a muitos palavrões e álcool.

5 – Sandy & Junior

Uma das maiores turnês de 2019, Sandy e Junior levaram mais de 2,55 milhões de pessoas a assistirem a live ao mesmo tempo.

Veja também