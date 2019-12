Retrospectiva 2019 – Relembre os principais acontecimentos de janeiro

O ano de 2019 começou com a posse de governadores e do presidente Jair Bolsonaro. Dias após ser empossado, o novo presidente passou por cirurgia para retirada da bolsa de colostomia. Antes, participou do Fórum Econômico Mundial, na Suíça.

Em janeiro, o brasileiro e o mundo ficaram chocados com a tragéria de Brumadinho. O embaixador da Itália no Brasil, Antonio Bernardini, comemorou a captura de Cesare Battisti. E a crise na Venezuela se agravou com a autoproclamação de Juan Guaidó.

Relembre:

Posse de Jair Bolsonaro

Eleito com 57,8 milhões de votos no segundo turno das eleições de 2018, Jair Bolsonaro assumiu a Presidência em Brasília no dia 1º de janeiro. No discurso de posse, Bolsonaro pediu ajuda para reconstruir o país e defendeu o fim da corrupção e de vantagens.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, quebrou o protocolo e discursou em Libras no parlatório.

Leia mais

Fórum Econômico Mundial

Primeiro chefe de Estado latino-americano a discursar na abertura da sessão plenária do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro foi convidado para a reunião do International Business Council (IBC).

Ao discursar, o presidente reafirmou sua determinação de manter a harmonia entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente e a biodiversidade. “Nossa missão é avançar na compatibilização da preservação” e do “desenvolvimento”. “Queremos que o mundo restabeleça a confiança em nós.”

Leia mais

Brumadinho

A barragem de rejeitos da Vale, no Córrego do Feijão, se rompeu na cidade de Brumadinho, próxima a Belo Horizonte. A tragédia destruiu casas e propriedades rurais, e resultou na morte de mais de 200 pessoas. As buscas pelas vítimas duraram o ano inteiro. Uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) foi criada na Câmara dos Deputados para investigar as causas da tragédia, que,segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM), poderia ter sido evitada. Mais de 22 pessoas foram indiciadas por homicídio doloso, lesão corporal dolosa, destruição de área florestal e poluição ambiental com sérios dandos à saúde e ao meio ambiente.

Leia mais

Salário mínimo de 2019

O salário mínimo teve um aumento de R$ 44,00.

Captura de Battisti

O italiano Cesare Battisti foi preso na Bolívia. Ele foi condenado à prisão perpétua na Itália pelo assassinato de quatro pessoas na década de 1970. A extradição de Battisti foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Leia mais

João de Deus vira réu

Justiça aceita denúncia contra João Teixeira de Faria. Sendo assim, o médium, conhecido como João de Deus, vira réu, acusado de ter praticado crimes de estupro de vulnerável e violação sexual.

Leia mais

Crise na Venezuela

Nicolás Maduro, sucessor de Hugo Chávez (morto em 2013), chega ao segundo mandato em meio a uma forte crise econômica, com registros de hiperinflação e desabastecimento de alimentos e combustíveis.

Leia mais

Obituário

O apresentador de rádio e TV e deputado eleito Wagner Montes (PRB-RJ) morreu aos 64 anos, devido a um choque séptico e sepse abdominal durante o tratamento de uma infecção urinária.

A atriz Etty Fraser, de 87 anos, morreu em São Paulo após ficar internada em decorrência de complicações cardíacas e pulmonares.

A atriz e cantora Edyr de Castro, de 72 anos, que integrou o grupo As Frenéticas, morreu de falência múltipla dos órgãos.

O cantor sertanejo José Marciano, conhecido pela antiga dupla sertaneja João Mineiro e Marciano, morreu aos 67 anos vítima de um infarto.

Considerado o homem mais velho do mundo, Masazo Nonaka morreu aos 113 anos dormindo em casa de causas naturais, no norte do Japão.

O ator Caio Junqueira morreu depois de ficar uma semana internado em decorrência de um acidente acidente automobilístico no Rio de Janeiro.

A jornalista Helle Alves, que testemunhou o reconhecimento do corpo de Che Guevara, morreu aos 92 anos em Santos (SP).

Leia mais