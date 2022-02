Retrô vence o Sport e fica com 100% de aproveitamento pelo Campeonato Pernambucano

Pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, o Retrô venceu o Sport pelo placar de 2 a 1. A Fênix abriu o marcador no primeiro tempo com Renato Henrique em lindo chute da intermediária. Renato estava em noite iluminada e conseguiu fazer no começo da etapa complementar o segundo gol. No fim do jogo, Rafael Thyere diminuiu o placar, mas já era tarde. Vitória do Retrô!

>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

CALENDÁRIO

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Vera Cruz, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, dia 05 de fevereiro. Já o time do Retrô pega o Náutico, no estádio dos Aflitos, em Recife, no dia 08 de fevereiro.

O jogo

RETRÔ PRESSIONA NO INÍCIO, MAS O SPORT RESPONDE

O Retrô iniciou a partida de forma muito ousada. Foi para cima do Sport e criou duas boas oportunidades para marcar com apenas 7 minutos de bola rolando. Mas o travessão e o zagueiro Rafael Thyere o Leão e impediram que a Fênix inaugurasse o placar.

Mas o Sport não deixou barato e respondeu também com duas criadas. Mas Ytalo e Luciano Juba não conseguiram acertar o gol. Quando Vanegas conseguiu acertar o gol, o goleiro Jean, do Retrô, impediu que a bola entrasse fazendo a defesa.

RETRÔ ABRE O PLACAR

As repostas do Sport não intimidaram o Retrô, que foi em busca do gol. Aos 22 minutos, Renato Henrique dominou da intermediária e soltou uma bomba. A bola entrou no ângulo do goleiro Maílson. Um golaço. Retrô 1, Sport 0.

RETRÔ CONTROLA O JOGO

Melhor no jogo, a Fênix administrou bem a vantagem de um gol e não ofereceu grandes oportunidades ao Leão de empatar o placar ainda no primeiro tempo. Gustavo Florentín, treinador do Sport, chegou até a mexer no time, mas não obteve o resultado desejado.

SEGUNDO TEMPO

SPORT TENTOU, MAS FOI O RETRÔ QUEM MARCOU

O Leão voltou para etapa complementar disposto a achar o gol de empate de qualquer maneira. Mas o Retrô se defendeu bem e ainda conseguiu aproveitar a oportunidade que surgiu para aumentar o placar.

Aos 9 minutos, Denner, do Sport, vacilou feio e errou passe. A bola ficou com Renato Henrique, que mesmo com a marcação pressionando, teve a tranquilidade necessária para finalizar na saída de Maílson: 2 a 0 para o Retrô.

SPORT VAI PARA CIMA, MAS DIFICULDADE EM CRIAR PESOU

O Leão foi com tudo para o ataque atrás de diminuir o marcador. Jean até chegou a fazer boas defesas em finalizações Luciano Juba e Cristiano, mas a dificuldade do Sport em criar jogadas de perigo corroborava para uma vitória tranquila do Retrô.

AO TRANCOS E BARRANCOS, SPORT DIMUNIU A DESVANTAGEM

Como já mencionado, o Sport tinha dificuldade em criar oportunidades que levassem perigo ao gol do Retrô. Mesmo assim, meio que aos trancos e barrancos, o Leão conseguiu balançar as redes da Fênix, gol de Rafael Thyere, em lance de grande oportunismo: 1 a 2, aos 42 minutos.

SPORT TENTA SUFOCAR NO FIM, MAS O RETRÔ FICOU COM A VITÓRIA

O Leão foi com tudo nos acréscimos atrás do gol de empate. Mas a Fênix foi muito valente ao segurar a pressão final do Sport e garantir a vitória e se manter na parte de cima da tabela do Campeonato Pernambucano.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais