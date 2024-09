Retrô-PE vence por 3 a 1 o Anápolis-GO e conquista o inédito título brasileiro da Série D

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/09/2024 - 19:38 Para compartilhar:

O Retrô-PE conquistou o inédito título de campeão brasileiro da Série D. Neste domingo, o time pernambucano venceu o Anápolis-GO por 3 a 1, na Arena Pernambuco, no jogo de volta da final. Como tinha perdido por 2 a 1 no interior de Goiás, os anfitriões levaram a melhor no placar agregado: 3 a 2.

Os gols do Retrô neste domingo foram marcados por Mascote, Fialho e João Pedro, enquanto Max descontou para o time goiano. Pouco mais de nove mil torcedores fizeram a festa em São Lourenço da Mata (PE).

Além dos finalistas, garantiram o acesso para a Série C em 2025, Maringá-PR e Itabaiana-SE. Os quatro times que subiram vão ocupar as vagas dos quatro rebaixados na Série C: São José-RS, Ferroviário-CE, Aparecidense-GO e Sampaio Corrêa-MA.

Fundado em 2016 (15 de fevereiro), na cidade de Camaragibe (PE), o Retrô se profissionalizou apenas em 2019 e tem uma estrutura bem moderna no futebol, a ponto de brigar de frente com os clubes mais tradicionais de Pernambuco: Sport, Náutico e Santa Cruz. Foi vice-campeão estadual em 2022 (Náutico campeão) e 2023 (Sport campeão).

Com apelido de Fênix, o Retrô entra para a história como um dos clubes mais novos a faturar um título nacional. O Brasiliense-DF foi campeão da Série C com dois anos de vida, em 2002. O Paraná Clube, em 1992, levantou o troféu da Série B, três anos após sua fundação, e mais recentemente, o Amazonas deu a volta olímpica pela Série C, em 2023, com quatro ano de vida.

O jogo começou movimentado. Fialho abriu o placar para o time da casa aos 13 minutos, mas Magno, de cabeça, deixou tudo igual aos 21. No início do segundo tempo, Mascote aproveitou de cabeça um escanteio e deixou o Retrô na frente. Aos 23 minutos, após jogada individual, João Pedro fechou o placar: 3 a 1.