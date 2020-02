Retrato da vida

A Sundance TV divulgou alguns destaques de sua programação para fevereiro. Neste domingo, 2, será a vez de conferir o documentário Legion Of Brothers, que acompanha a coalizão formada com os rebeldes da Aliança do Norte e as tropas dos EUA entrando em conflito com o Taleban e a organização terrorista da Al-Qaeda.

No dia 16 será a vez de conferir David Beckham: Into the Unknown, que retrata a vida do ídolo do futebol inglês.

E, no dia 23, chega F***ING Perfect, que acompanha o chef holandês Sergio Herman, que decidiu fechar seu restaurante três estrelas Michelin para realizar seus sonhos. Atrações integram o Domingos de Documentários, e vão ao ar às 22h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.